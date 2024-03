Hubová MAPA Slovenska: Sezóna sa začala. Pozrite sa, do ktorých lokalít sa oplatí vyraziť s košíkom

Hoci je len polovica marca, v rukách držia plné košíky a z lesov vychádzajú s úsmevom na tvári. Slovenskí hubári sa aj na sociálnych sieťach začínajú chváliť prvými tohtoročnými úlovkami a hlásia, že sezóna je v plnom prúde. Na zeleno sa zafarbila aj veľká interaktívna mapa na webe nahuby.sk, vďaka ktorej rýchlo zistíte, v ktorých krajoch sa oplatí vyraziť do lesa. Radosť však budete mať takmer na celom území Slovenska.

Huby počítajú na kilá

Hubári hlásia najviac úlovkov na západe. V okolí Bratislavy pridalo fotografie svojich úlovkov už 22 ľudí. Košíky hubami najviac plnili v okolí Dunaja, Malého Dunaja či lužných lesov a najviac hlásili výskyt tzv. smrčkovcov, ktoré počítali na kilá. Zo zeme však s predstihom vykukli aj májovky.

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

„Veľmi milo som bol prekvapený, keď na dvore ZUŠ Modra, kde pracujem, začali rásť smrčky. Učím tam od roku 1986 a toto bolo prvýkrát,“ tešil sa z úlovku Pavol. Ľudia sa však pochválili fotkami aj z lesov Malých Karpát alebo z okolia Hlohovca, Piešťan či Trenčína.

V Liptovskom Mikuláši sa objavila jedna správa, hubárka informovala o tom, že huby zatiaľ nerastú. V okolí Martina či Ružomberka však mali ľudia o čosi väčšie šťastie a do košíkov nejaké tie smrčkovce už pozbierali. „Začína sa to rozbiehať, ale vrchol ešte len príde,“ napísal Mišo, ktorý vybehol do lesov v okolí Banskej Bystrice.

Hríbová mapa Slovenska

