Jemu horela tvár, ona vyskakovala z okna v deviatom mesiaci. Manželia zázračne prežili ničivý požiar

V tom čase bola Rachel práve na začiatku deviateho mesiaca tehotenstva. Spolu s Travisom ešte len stavali vlastný dom a tak zatiaľ bývali u rodičov budúcej mamičky. Jediný májový večer im však život obrátil naruby.

Vyskakovali z okna

Rachel sa práve vracala od rodičov do bytu nad stodolou, v ktorom zatiaľ spolu s manželom žili. Chystala sa sadnúť si pred televízor, no v tom ju prekvapil zápach štipľavého dymu. Okamžite bežala zobudiť Travisa. Odvtedy sa všetko zbehlo veľmi rýchlo.

„ Posledná vec, ktorú si pamätám, je, že mama kričala, nech odtiaľ hneď vypadnem, “ rozpamätala sa Rachel pre Today. Kým jej manžel pomáhal rýchlo vyskočiť z okna, ktoré bolo asi päť metrov nad zemou, plamene sa začali plaziť po blízkej stene a tak musel konať.

Núdzový cisársky rez

„S padol som a potom si pamätám, ako som vstal a prebehol som to celé. Keď som sa dostal do polovice stodoly, cítil som, ako mi horí tvár aj ruky, “ opísal Travis. V momente, ako sa dostal von, našiel tam svoju manželku v bezvedomí. Dvojica si z tejto traumatizujúcej noci nič viac nepamätá, no z úst hasičov sa neskôr dozvedeli, že to bol najintenzívnejší požiar, na ktorý si za posledných päť rokov pamätajú.

Rachel pri požiari utrpela popáleniny druhého a tretieho stupňa na tretine tela a kvôli skoku z okna mala zlomenú lebku. Po vyhodnotení závažnosti jej stavu sa lekári rozhodli pre núdzový cisársky rez. Ten bol pre bábätko najbezpečnejší. Kým sa rodičia zotavovali v nemocnici, o malú Brynlee sa starala babka s dedkom.

Chceli len jedno

