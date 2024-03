Dôležité je, že sme spolu. Spevák s alzheimerom našiel krásny spôsob, ako si zapamätať milovanú manželku

Keď zistil, že je chorý, prvý človek, na ktorého myslel, bola jeho manželka. Mick a Diana sú svoji už takmer 60 rokov. Citlivému country spevákovi však nedávno diagnostikovali Alzheimerovu chorobu a tak sa hneď rozhodol urobiť niečo krásne. Na to, aby si navždy zapamätal, aká dôležitá je preňho Diana, využil to, čo mu ide najlepšie.

Manželku si bude pripomínať cez harmonické tóny a zvuk gitary. „V tú noc sme sa rozprávali len o tom, ako choroba ovplyvní naše životy. Keď som ráno zišla dole, Mick sa ma spýtal, či chcem počuť novú pesničku, ktorú cez noc zložil,“ vyrozprávala Diana pre BBC.

Mick hrá v skupine Thrummy Drummers, ktorá sa venuje podpore ľudí s demenciou a pre Dianu zložil singel s názvom Navždy spolu. „To, že sme spolu, je pre mňa neskutočne dôležité,“ vyznal so slzami v očiach a doplnil, že ak by teraz nebola súčasťou jeho života, sám by v ňom nechcel pokračovať.

„Vždy, keď si spomeniem, že bola napísaná pre mňa, chce sa mi plakať. Budem za to navždy vďačná,“ priznala dojatá Diana.