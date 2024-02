FOTO: Až mi mráz behá po chrbte. Peter láskavým gestom pre ťažko chorú Boženku dojal množstvo ľudí

Keď pani Boženka vážne ochorela a dostala sa do hospicu, svoje myšlienky upierala len k jedinej myšlienke - túžila sa ešte aspoň raz stretnúť so svojou dlhoročnou kamarátkou a len tak sa porozprávať. Aj keď išlo o veľmi skromné prianie a niekomu by mohlo pripadať všedné, dobrovoľníci ani na moment nezaváhali. Túžbu 73-ročnej seniorky bez váhania splnili a jediným gestom dokonca dojali nielen ju, ale aj ľudí na sociálnych sieťach.

Nepriala si veľa

V Domácom hospici Ledax v Českých Budejoviciach je pani Boženka kvôli vážnej chorobe už dlhú dobu. Pred nedávnom jej pracovníčky predstavili projekt Sanitka prianí, ktorý plní priania tým, ktorí ich už sami nemôžu uskutočniť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/sanitkaprani/posts/pfbid0JDP6tkegJm6UDRSxJYAX6u5HDkWfyfxDU25spXTGDSaXUV1zrcmjydRPKjwVvNpcl

„Prianie pani Boženy bolo veľmi skromné, pre mnohých obyčajné a všedné - stretnúť sa so svojou kamarátkou v Lomnici nad Lužnicou a len tak sa porozprávať. A to sa tiež podarilo,“ opisujú dobrovoľníci z projektu Sanitka prianí obyčajné želanie pani Boženky. Hoci bolo popoludnie náročné, srdečné stretnutie dvoch kamarátok prinieslo všetkým úsmev na tvári.

Pomáhajú dlhé roky

„Na posledné metre vzal Peter, člen našej posádky, pani Boženu do náručia a doniesol ju domov,“ dodali dobrovoľníci. Práve toto gesto sa na sociálnej sieti nezaobišlo bez reakcie širokej verejnosti. Mnohí priznali dojatie. „To bolo od neho krásne, preniesol ju v náručí cez prah jej domu, ako nevestu,“ chválila Dobromila a pridala sa aj Ivana: „Až mi mráz ide po tele, aká je táto fotka silná.“

