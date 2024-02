Hodnota ženy nie je len v materstve. Janka Hospodárová prvýkrát prehovorila o adopcii dieťaťa

„Svoju mladosť som si užila a užijem si aj zrelosť a starobu,“ hovorila kedysi Janka Hospodárová, ktorej by len málokto tipoval 47 rokov. Obľúbená moderátorka tvrdí, že nechce vyzerať na 20 a s narastajúcim vekom si uvedomuje aj iné dôležité veci. Hoci kedysi snívala o svadbe a rodine, dnes otvorene hovorí, že jej život sa vyvinul iným smerom. V rozhovore pre diva.sk prvýkrát prehovorila aj o adopcii.

Tri roky jej vylepšuje život

Dlhoročná tvár Markízy bola roky sama a smiala, že nemá veľmi dobrý odhad na mužov a že sa má ešte čo učiť. Všetko sa zmenilo v roku 2021, keď v relácii S Tribulom po horách priznala, že je opäť šťastná.

„Momentálne zažívam veľmi krásne obdobie, po niekoľkých rokoch nie som sama. Za posledných niekoľko mesiacov sa mi život obrátil k lepšiemu a doslova o 180 stupňov, takže som veľmi rada, že som stretla takéhoto človeka a že som šťastná. A za to mu ďakujem,“ hovorila vtedy o svojom novom priateľovi, ktorému nepovie inak ako zdrobneninou - Ľubko.

Ako teraz priznala pre diva.sk, z jej strany to bola láska na prvý pohľad, no on bol vtedy zadaný, preto z toho nič nebolo. „Po rokoch sa situácia v našich životoch zmenila a nedávno to boli tri roky, čo mi pán Ľubomír vylepšuje život,“ povedala s úsmevom Janka, ktorá v apríli oslávi 48. narodeniny. Kedysi hovorila, že by sa rada stala manželkou, no dnes hovorí, že to boli len dievčenské sny o svadbe na lúke s bielymi stužkami na stromoch a v hrive jej koňa Diora. Realita je totiž iná.

Hodnota ženy nie je len v materstve

Článok pokračuje na ďalšej strane: