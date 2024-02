Juraj Kukura: Vyšší vek dnes nevyvoláva úctu a pokoru. Pokladá sa za druh zlyhania či choroby

Rodák z Prešova bol jedným z najmladších hercov, ktorý získal titul zaslúžilého umelca, aj keď mu ho neskôr zobrali. Diváci ho dodnes milujú pre jeho nezameniteľnú charizmu a šarm. Juraj Kukura patrí medzi naše najväčšie herecké osobnosti. A hoci do okrúhlej osemdesiatky mu chýbajú necelé štyri roky, na starnutie a vek má jasný názor. V rozhovore pre týždenník Život prezradil, čo si myslí o pribúdajúcich rokoch a prečo nemá rád slovo staroba.

Niektoré veci už nemôže robiť

Vraví sa, že človek je taký starý, na koľko rokov sa cíti. Alebo to, že šaty robia človeka. No podľa známeho herca sú vraj niektoré príslovia, ktoré ľudia vymysleli, nezmyselné. „Ak máte oblek od Armaniho a ste hlúpy, ten oblek z vás osobnosť neurobí. Alebo, že človek je taký starý, na koľko rokov sa cíti,“ krúti hlavou.

„Človek je predsa taký starý, aký je. Ak je v tomto veku zdravý a existenčne zabezpečený, vek je len otázka času. Niektoré veci už jednoducho nemôžem robiť, napríklad ísť na tri roky do Indie,“ myslí si Juraj Kukura. Sám si totiž uvedomuje, že roky pribúdajú a čas sa jednoducho zastaviť nedá.

Boli pre neho dôležití

Skôr ho u ľudí na Slovensku prekvapuje niečo iné. „Veľmi ma prekvapuje, že napriek tradícii, ktorú máme ako národ – ctiť si rodičov a starých rodičov –, dnes vyšší vek nevyvoláva úctu a pokoru, skôr sa pokladá za druh zlyhania či infekčnej choroby,“ otvorene hovorí známy herec. Slovo staroba nemá rád, radšej hovorí o veku.

To, ako vyzeráme vo vyššom veku, nie je len záležitosť životného štýlu, stravovania či aktívneho pohybu, ale aj dobrých génov po našich rodičoch. A práve im vďačí Juraj Kukura za to, aký je. „Boli pre mňa veľmi dôležití a bez nich by som nebol tým, kým som. Deti neriešia vitalitu rodičov, nie je to pre nich rozhodujúce. Môj syn Filip by tiež nebol taký, aký je, keby nemal v prvom rade za mamu Táňu. A malý podiel mám aj ja,“ dodáva Juraj Kukura.