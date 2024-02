Po štyridsiatke čaká dvojičky. Moderátorka TA3 sa lúčila s kolegami a prezradila, ako zvláda náročné obdobie

„O veľkú rodinu a šťastie treba zabojovať do poslednej možnosti,“ vraví Natália Fónod Babincová, ktorá sa pred pár dňami lúčila so svojimi kolegami z televízie. Jedna z tvárí spravodajskej televízie TA3 je totiž v radostnom očakávaní a už onedlho privedie na svet dvojičky. Informáciu potvrdila týždenníku Plus 7 dní.

Budú piati

Rodáčka z Nových Zámkov, ktorá však aktuálne s manželom žije v Šamoríne, vyštudovala Univerzitu svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Roky potom pracovala v Televízii Markíza, ako aj pre spoločnosť Omnipublic. Z Markízy, kde sa venovala najmä zahraničnému spravodajstvu, však pred rokmi odišla do spravodajskej TA3, v ktorej jej ponúkli moderovanie hlavných spravodajských relácií.

Moderátorka už s partnerom vychováva dcérku a teraz by k nej mali pribudnúť hneď dvaja súrodenci naraz. Podľa informácií týždenníka Plus 7 dní by brunetka mala byť v šiestom mesiaci tehotenstva. Na rozlúčke s kolegami sa jej totiž pod šatami už viditeľne črtalo väčšie bruško.

O rodinu treba bojovať

