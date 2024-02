Tridsiatnička babičkou. Toto je päť známych žien, ktoré sa už v skorom veku dočkali vnukov a vnučiek

Babičkou v 34 rokoch a prababičkou v 58? Aj to sa dá.

Z televízie či z filmov ich poznáme v úplne iných úlohách. často hrajú nestarnúcich milovníkov či zmyselné krásky. V súkromí však ide čas iným spôsobom a nejedna známa tvár sa už stqala babičkou či dedkom. Niektorým z nich sa to dokonca podarilo v relatívne skorom veku.

5. Whoopi Goldberg

Americká herečka, komička a držiteľka Oscara sa stala babičkou, keď mala iba 34 rokov. A vo veku 58 rokov, keď sa iné ženy práve v tomto období stávajú len starými mamami, z nej vnučka Amarah Dean urobila dokonca prababičku. Vo veku 25 rokov totiž darovala život dievčatku.

4. Erika Barkolová

Mladou babičkou je aj slovenská moderátorka Televízie JOJ, ktorá sa starou mamou stala len vlani. „Moja nová krásna životná etapa,“ napísala k fotografii svojej tehotnej dcérky moderátorka, keď sa šťastnú novinu dozvedela práve v deň svojich 45. narodenín. Ako sama vraví, najprv to bol pre ňu šok, no hneď potom sa začala tešiť. Sprvoti si nevedela predstaviť, že sa ako 45-ročná zhostí úlohy babičky, pričom nervozita ju sprevádzala až do momentu, keď sa narodil malý Oliver.

3. Kris Jenner

Asi len poniektorí z nás sa dokážu stotožniť s myšlienkou, že táto babka je súčasťou jednej z najznámejších reality šou všetkých čias. Ale Kris Jenner berie svoju úlohu starej mamy rovnako vážne ako svoju kariéru - a to dáva zmysel, keďže má neuveriteľných 11 vnúčat. Prvé sa na svete objavilo, keď mala Jenner len 53 rokov.

