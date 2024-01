Iveta Malachovská: Doba sa zvlčila, každý sa iba pozerá do telefónu. Želala by som nám zdravý rozum

Aj napriek pracovným povinnostiam žije aktívnym životom. Iveta Malachovská má už roky túlavé topánky a spolu s manželom Martinom vždy niekam cestujú. Po tom, ako operného speváka zasiahli výrazné zdravotné problémy a prišli o jeho rodičov aj o Ivetinu mamu, od základov prehodnotili to, čo ich teší. Podľa Ivety sa tiež dnešná doba zvlčila a ľudia sa menej rozprávajú. Pre mladých ľudí má preto silný odkaz.

Veľká opora

Veľkou Ivetinou oporou v živote je práve jej Martin, ktorý aj napriek vážnej diagnóze vie brať život s ľahkosťou. No aj ona má napriek všetkým starostiam stále úsmev na tvári. Recept na šťastie je podľa nej celkom jednoduchý. „Jednoducho ráno sa zobudím a vyskočím na dve nohy,“ smiala sa Iveta Malachovská v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní. V každých ťažkých časoch vie nájsť niečo pekné.

„Martin je to najkrajšie, čo ma mohlo v živote stretnúť," vyznala sa Iveta Malachovská pre TV Noviny. „Dúfam, že ešte dlho sa budeme spolu smiať, že ešte máme veľa rokov pred sebou. A vždy, keď mám takúto možnosť, odporúčam to možno tým, ktorí ešte majú rodičov, vždy spätne ďakujem jeho mame a ockovi, ako ho vychovali a akého mi tu nechali,“ doplnila moderátorka.

Doba sa vraj zvlčila

Manželia dnes rozmýšľajú, s kým sa stretnú, kam idú a či to má význam, pretože chcú byť čo najviac spolu. „A ďalšia vec je, že aj doba sa zvlčila. Začali sme sa k sebe správať horšie,“ vyjadrila sa Iveta pre Život a dodáva: „Ja sa ospravedlňujem za to, ako to poviem, lebo sme žili za socializmu, ale žili sme z kamarátstiev, ktoré do dnešných dní fungujú.“

