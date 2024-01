Modelka z nej zrejme nebude. Dcéra Andrey Verešovej ukázala, v čom má naozaj obrovský talent

Hoci krásu a šarm zdedila po mame, zdá sa, že v jej šľapajach kráčať nebude. Reč je o šestnásťročnej Vanesse Volopichovej, dcéry bývalej Miss Československo Andrey Verešovej a jej manžela Daniela Volopicha. Ani zďaleka netúži po predvádzacom móle a kariére modelky, srdce ju totiž ťahá inde.

Učaroval jej snoubording

Ako informuje Nový Čas, učaroval je snoubording, v ktorom už teraz dosahuje vynikajúce výsledky. Napriek tomu, že jej mamu roky považujú za jednu z najkrajších Sloveniek a kolená sa z nej podlomili nejednému mužovi, Vanessa nepovažuje súťaže krásy či fotenia za svoju budúcnosť.

Snoubordingu sa venuje už dlhší čas a minulý rok v januári dokonca získala na olympiáde EOYF v disciplíne slopestyle zlatú medailu. Neskôr si talentovaná športovkyňa na svoje konto pripísala ďalší triumf, keď sa v českej prestížnej súťaži Kráľ bielej stopy stala najlepším juniorským športovcom roka.

Poďakovanie rodičom

Najnovšie žiari na zimných olympijských hrách mládeže v Kórei. V miešanej štafete v disciplíne slopestyle totiž pridala do svojej zbierky ďalšiu medailu, a to bronzovú. Nečakala to - na pretekoch sa totiž predstavila po dlhšej pauze spôsobenej zranením. „Prišla som sem skôr na skúšku a toto je príjemné prekvapenie. Som späť," vyjadrila sa spokojne pre olympijskytym.cz.

Od zlata ju delili iba dva body, smutná z toho ale nebola. „Po zranení je to pre mňa veľké povzbudenie do ďalších pretekov. Budem sa opäť baviť,“ povedala a nezabudla sa poďakovať svojej podpore: „Ďakujem vám všetkým za podporu, najmä mojej mame a otcovi." Zdá sa teda, že Vanessu čaká úspešná športová kariéra.