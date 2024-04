Rodičovská práca sa po 18 rokoch nekončí. Toto je šesť fráz, ktoré chcú počuť všetky dospelé deti

Ako dospievame, vzťahy s rodičmi sa menia – niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Skupina terapeutov pre Huffpost pripravila šesť fráz, ktoré potrebujú počuť dospelé deti od svojich rodičov, vďaka ktorým si vytvoria zdravší a silnejší vzťah, nech bola ich minulosť akákoľvek. Obyčajné slová môžu podľa odborníkov toho zmeniť veľmi veľa. „Tieto frázy môžu mať významnú liečivú silu, najmä ak boli rodičia zaneprázdnení svojimi vlastnými problémami,“ hovoria terapeuti.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

6. Prepáč mi. Je mi to ľúto. Mrzí ma to.

Rodinná terapeutka Arielle Dualanová zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa rodičia ospravedlnili svojim dospelým deťom za bolesť, ktorú mohli spôsobiť, aj keď to bolo neúmyselné. „Väčšina dospelých detí chápe, že ich rodičia nie sú dokonalí a mali tie najlepšie úmysly, pokiaľ ide o rodičovstvo,“ vysvetlila s tým, že prevzatie zodpovednosti rodiča vytvára priestor pre emocionálne spojenie a uzdravenie pre dospelé dieťa.

Podľa odborníčky môže byť pre niektorých rodičov veľmi ťažké priznať si chyby a ospravedlniť sa vlastnému dieťaťu, no mali by na tom pracovať. Ak sa toho dospelé deti nedočkajú, môžu sa samy snažiť vytvárať s rodičmi taký vzťah, po akom vždy túžili. Dôležité sú postupné kroky z oboch strán.

Foto: Freepik

5. Bol som v režime prežitia.

Aj keď toto vyhlásenie nemá byť ospravedlnením pre zlé správanie rodičov, no rodič by mal priznať, prečo v niektorých momentoch vedome či nevedome zlyhal. Ako uviedla terapeutka Tawwabová, pre dospelé deti môže byť ťažké vnímať perspektívu rodiča, ktorý musel chodiť do práce, musel sa starať o domácnosť, priateľstvá, vzťahy a okrem toho vychovávať. Porozprávať sa o všetkom, čo sa v minulosti dialo, môže poskytnúť dospelému dieťaťu užitočný kontext a pochopenie. Rodičia môžu podľa nej vysvetliť, že zlyhali, pretože nemali dostatok podpory, museli bojovať o prežitie, bojovali s nedostatkom peňazí alebo prežívali krízu v manželstve.

Rodičia by mali rovnako uznať tie skúsenosti, ktoré prežívali v tom čase ich deti. „Mať ťažké rozhovory s rodičmi a nechať ich uznať vašu detskú skúsenosť môže byť liečivé pri naprávaní vzťahov medzi dospelým dieťaťom a rodičom,“ vysvetlila.

