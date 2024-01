Chutí lepšie ako z obchodu. Vylepšená domáca treska Miriam Kalisovej má v sebe prekvapivú ingredienciu

Treska v remuláde. Takto nazval svoj výtvor bratislavský kuchár a cukrár Július Boško, ktorý tak splnil zadanie zhora. V povojnových rokoch bolo potrebné priniesť obyvateľom Československa nové, výživné zdroje potravy. A keďže sú ryby jednou z najzdravších zložiek jedálnička, začal sa hľadať ekonomicky nenáročný spôsob, ako dostať chutné produkty z morských rýb medzi ľudí. Éra tresky v podobe, ako ju poznáme dnes, sa začala v roku 1954. Ľudia si ju okamžite obľúbili.

Táto pochúťka dnes existuje v rôznych verziách. Moderátorka Miriam Kalisová prezradila recept na svoju, domácu tresku, ktorá je ešte lepšia ako tá z obchodu.

Ani nečakala, kým sa prepoja chute

„Robila som ju prvý raz, lebo som sa vždy bála, že to bude len nejaká divná ,akožetreska', čo sa na tresku len hrá...,“ píše k receptu moderátorka. Výsledok ju však veľmi milo prekvapil: „Ale je fakt výborná a ani som nečakala, kým sa prepoja chute a hneď som si ju aj naložila po dokončení, lebo som fakt nechápala, že môže až tak dobre chutiť.“

V recepte upozorňuje na niekoľko vecí - napriek tomu, že má ryba mäkké kosti, Miriam ich odporúča všetky odstrániť. Cibuľu je najlepšie nakrájať na úplne miniatúrne kúsočky a s octom by ste to nemali preháňať, aby výsledok nebol príliš kyslý. Napriek tomu, že vymenila hlavnú ingredienciu, svoj recept na tresku má veľmi rada a zdieľala ho na svojej sociálnej sieti. Tak jej zachutil, že sa do hotovej pochúťky ihneď pustila.

Treska Miriam Kalisovej

