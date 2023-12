Ako sa jazdí na sobovi a ako ušetriť v drahej Škandinávii? Jožo Terem nám prezradil cestovateľské tipy

Priatelia ho poznajú pod prezývkou José alebo Chosé. Navštívil desiatky krajín sveta, bol na ostrove kanibalov Nová Guinea v jeho časti Západná Papua, na ďalekej a mrazivej Sibíri aj v Mongolsku, kde vysoko v neprístupnej tajge žijú Cátani, chovatelia sobov. „Už skoro 17 rokov sa tak snažím prostredníctvom Dobrodruha motivovať ľudí k cestovaniu, turistike, aktívnemu pohybu, spoznávaniu tradícií a krás Slovenska, ale i cudzích národov,“ hovorí Jožo Terem, ktorý je zároveň autorom doposiaľ dvoch kníh - Dobrodruh na cestách a Dobrodruh na cestách 2.

Ktoré krajiny sú podľa neho v zime atraktívne a stoja za návštevu, na čo by sa mal človek pripraviť, keď sa chystá vycestovať na sever Európy, kde sú nehostinnejšie podmienky ako u nás, aj to, ako mu chutilo mäso zo soba, to všetko prezradil v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

Papua Nová Guinea. Foto: Jozef Terem

V rozhovore sa dozviete: či v aktuálnom období odporúča Jožo vycestovať skôr do tepla alebo tam, kde je zima,

prečo sa oplatí navštíviť miesta, kam turisti takmer vôbec nechodia,

či sa dá zvyknúť na veľmi vysoké mínusové teploty napríklad na Čukotke či Sibíri,

Island či Škandinávia sú pre našincov finančne náročné, či sa dá teda zvládnuť dovolenka do týchto miest aj za relatívne normálnu sumu,

aké to bolo, keď jazdil v Mongolsku na sobovi.

Vieme o tebe, že máš precestovaný takmer celý svet, navštívil si mnohé krajiny na Zemi. Ako skúsený cestovateľ by si aké miesta odporučil navštíviť v tomto období? Ktoré sú podľa teba v zime viac napríklad atraktívne ako v lete?

V tomto období stojí za návštevu asi úplne všetko a všade. Či už chce niekto zostať v meste a užiť si atmosféru vysvietených ulíc alebo si sviatky užiť v tichu izolovanej chalupy niekde v lese. Ľudia chodia rôzne. Tí z mesta trávia sviatky často na horách, tí z menších dedín zase naopak, snažia sa zabaviť vo väčších mestách. Z krajín, kde je zima, často cestujú ich obyvatelia do krajín teplých a zase z tepla sa snažia si užiť Vianoce v zime. Pre našinca sú ale v zime zrejme atraktívnejšie krajiny, kde panuje teplo a pohoda. Napríklad juhovýchodná Ázia. Všeobecne obľúbené je hlavne Thajsko, prípadne aj okolité krajiny.

Kirgizsko. Foto: Jozef Terem

Vybrať sa skôr do tepla, do exotiky alebo naopak, skôr do chladnejšieho podnebia? Či je to podľa teba individuálne, závisí to od konkrétneho človeka?

Za mňa osobne sú vianočné aj novoročné sviatky symbolom zimy. A teda ja by som odporúčal ich stráviť v prostredí, kde je zima a sneh. Napríklad Švédsko, Fínsko, Nórsko alebo Island. Ale samozrejme, netreba chodiť tak ďaleko. V tomto období je väčšinou sneh aj na slovenských horách alebo v neďalekých Alpách. Viem si však sviatky predstaviť aj horách v Rumunsku alebo krajinách bývalej Juhoslávie. Tento názor je ale prudko individuálny. Niekoho naopak láka tráviť koniec roka v teple a kúpať sa v mori.

Ak by si ty mal ale vybrať, ktoré krajiny by to boli, čo sa týka tepla? Ktoré by si našim čitateľom odporučil a prečo?

Ak by som sa mal vybrať za teplom, tak by som odporučil exotiku ostrova Maurícius. Alebo neďaleký ostrov Réunion. Na Mauríciu sú nádherné pláže, na Réunione zase nádherná horská príroda. A samozrejme, môžeš sa tu aj okúpať. Takýchto tipov by mohlo byť samozrejme stovky, no ja by som odporučil tieto dve lokality. Alebo do tretice ešte mexický polostrov Yucatán. Tam je to paráda. Krásne pláže, dobré jedlo a tequilla.

Na ostrove Réunion. Foto: Jozef Terem

Rovnaká otázka, čo sa týka krajín s chladnejším podnebím. Ktoré by si našim čitateľom odporučil a prečo?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: