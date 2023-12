Sviatky bez tradičných bobáľkov si nevie predstaviť. Nela Pocisková má recept od svojej maminy

Rada varí a pečie aj počas najkrajších sviatkov roka. „Vždy sa mi vybaví moje detstvo, pečenie koláčikov s mamkou, vyzdobovanie domu, proste rozprávkové obdobie. Keď som sa stala mamou, nadobudlo to celé ešte väčší rozmer, detská radosť a čistota toho celého je nádherná,“ povedala Nela Pocisková v rozhovore pre Nový Čas. Okrem koláčov však pripravuje aj jedlo, bez ktorého by to neboli tie pravé Vianoce.

Mamine bobáľky

„Vianoce si neviem predstaviť bez bobáľkov. Sú z kysnutého cesta, zaliate mliekom a zasypané makom - to je tradícia, ktorú si mamina priniesla z východu,“ pokračuje. Bobáľky si zamiloval aj Nelin otec, ktorý pochádza z Bratislavy. „Dúfam, že kysnuté bobáľky raz naučím piecť aj svoju dcéru presne tak, ako ich kedysi robila babička,“ dodáva Nela pre Plusku.

To najlepšie necháva Nela a jej rodiny až na koniec: „Moje milované bobáľky sa podávajú až na konci štedrej večere, keď už máme všetci dosť, ale ja sa do nich aj tak vždy pustím s veľkou chuťou.“ Speváčka a herečka recept na túto obľúbenú špecialitu s radosťou prezradila, takže bobáľky si môžete pripraviť aj vy.

Bobáľky podľa Nely Pociskovej:

