Každé ráno sa budila a nevedela, čo príde. Seriálová hviezda si dnes váži, že natrafila na milujúceho muža

Skončila školu, bola tehotná a sama u rodičov. Nemala ani vlastné bývanie a prácu. Herečka Monika Horváthová to pred niekoľkými rokmi naozaj nemala jednoduché a plač bol bežnou súčasťou jej dňa. Jej život sa ale otočil o 180 stupňov a okrem dvoch detí sa teší z prítomnosti milujúceho partnera Dominika, s ktorým chystá svadbu.

Netušila, čo bude

Hviezda seriálov Klamstvo či Mama na prenájom vychováva dve dcérky - päťročnú Melániu a trojročnú Emíliu. „Staršia veľmi veľa veci prežíva, často plače, všetko ju rozcíti. Hovorím jej, že to je úplne v poriadku. Tak ako je šťastná a tešíme sa s ňou, má aj momenty, že plače. Keď to tak cíti, nech tomu dá voľný priebeh. Mám radosť, že týmto spôsobom si budujeme dôveru. Občas za mnou príde a povie mi, nech s ňou idem do spálne, že tam budeme spolu plakať. Vie, že pri mne si to môže dovoliť,“ vysvetlila pre Nový Čas.

To, že sa jej dnes darí a je spokojná, si váži. V minulosti si zažila ťažké časy, po skončení školy bola tehotná, u rodičov, bez bývania a práce. „Každé ráno som sa budila s tým, že som nevedela, čo príde. Stále som plakala a hovorila si, že tak to nemalo byť, že sa stalo niečo zlé, vôbec som si to tak nepredstavovala,“ spomína herečka a zamýšľa sa, že možno aj preto je jej staršia dcérka emočná - obdobie tehotenstva bolo pre ňu veľmi náročné.

Našťastie, teraz má po svojom boku partnera Dominika. Pozná ho dlho, keďže boli v jednej partii kamarátov. „Chodil na Slovensko raz za tri mesiace a vždy sme čakali, že sa jedného dňa objaví s nejakou frajerkou z cudziny. Stále nám však hovoril, že cudzinku nechce,“ spomínala Monika pre Šarm. Dominik podľa nej vravel, že si chce rodinu založiť na Slovensku a za ženu mať Slovenku. „Nakoniec sa veci otočili a tou Slovenkou, ktorú si vybral, som bola ja...“ dodáva s úsmevom.

Znovu sa do nej zaľúbil

Jej vyvolený sa do jej života pridal v čase, keď už mala polročnú fázu a oni tak preskočili fázu randenia. „Od začiatku z nás bola rodina a málokedy sa nám podarilo byť niekde osamote. Na Ibize to bolo veľmi intenzívne. Môj muž mi povedal: ‚Ja som sa do teba zasa zaľúbil.‘,“ vraví zamilovaná herečka.

