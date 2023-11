Srdce ju ťahá iným smerom. Nela Pocisková urobila rázne rozhodnutie a ide si plniť svoj veľký sen

Herečka sa do povedomia divákov zapísala najmä v televízii.

Diváci ju poznajú najmä z televíznych obrazoviek, keď pred pár rokmi zahviezdila po boku Juraja Loja ako Nina v seriáli Búrlivé víno. V poslednom období sa zase objavuje v úlohe lekárky v seriáli Nemocnica. Nela Pocisková je však nielen dobrá herečka, ale aj talentovaná speváčka - a ako tvrdí, konečne nastal čas na splnenie veľkého sna.

Prichádza zmena

Obľúbená umelkyňa nedávno pre denník Nový Čas priznala, že pre herectvo svoju najväčšiu vášeň, ktorou je hudba, začala zanedbávať. Preto sa chystá v tomto smere urobiť nejaké zmeny a ide si tak plniť svoj celoživotný sen, ktorým je viac spevu a koncertovania.

Herečka, ktorá má s partnerom Filipom Tůmom sedemročného syna Hektora a päťročnú dcéru Lianku, sa na nedostatok práce sťažovať nemôže a okrem natáčania ju zamestnáva aj starostlivosť o domácnosť a rodinu. Umelkyňa však priznáva, že občas už má problém postíhať všetky svoje povinnosti a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla, že si v kariére uprace.

Srdce ju ťahá iným smerom

Posledný rok cíti, že herectvo pre ňu nie je to pravé orechové a srdce ju ťahá iným smerom. „Od materskej som sa chcela vrátiť viac k hudbe. Teraz mám totiž pocit, že herectvo prevažuje a necítim, že je to správne. Ľudia už ani nevedia, že spievam, a to mi je veľmi ľúto,“ priznala zarmútene Nela.

Plánuje preto, že v tomto smere urobí v živote nejaké zmeny a herectvu sa bude venovať menej. „Môžem hrať, ale musí to byť menej ako spievať, keďže už mám rodinu a nedá sa robiť všetko. Momentálne to tak cítim,“ vysvetlila. Spev bol vždy jej najväčšia vášeň a ide na ňom znova pracovať. „Nechcem, aby mi v štyridsiatke bolo ľúto, že som nespievala viac,“ zverila sa na sociálnej sieti.