Ako Rómeo sa zamiloval do Júlie. Emil Horváth bol po boku manželky Vierky, aj keď bojovala s rakovinou

„Boh mi dal lásku pravú a Júlia má jej tvár,“ hovoril Emil Horváth mladší, keď v divadelnej hre vyznával lásku svojej bývalej spolužiačke Vierke Richterovej. On hral Rómea, ona Júliu. Do jedného ročníka chodili spolu celé roky, no na škole spolu nikdy nechodili. Herec, ktorý v nedeľu 12. novembra oslavuje 78. narodeniny, totiž zažil krátky románik s Kamilou Magálovou a so spolužiačkou sa spojil až neskôr. Život to načasoval tak, že sa do seba zamilovali práve v martinskom divadle pri príbehu večnej lásky. Tá ich aj napriek nepriazni osudu trvá už 52 rokov.

Emil Horváth mladší s manželkou Vierkou Richterovou. Foto: TASR

Príliš škaredý pre televíziu

Odmalička so sestrou rád pitval dážďovky a plyšového medveďa, keď sa hrali na lekárov. Okrem toho bol Emil Horváth mladší dobrý v chémii aj biológii, a tak sa prihlásil sa na medicínu a proti otcovej vôli si poslal prihlášku aj na réžiu do Prahy a na herectvo do Bratislavy. Otec ho odhováral pred svetskou slávou, veď sám bol hercom a vedel, o čom hovorí.

Emil Horváth starší pochádzal z veľmi chudobnej rodiny a hercom sa stal, lebo bol šikovný. Stal sa rekvizitárom a šoférom, ktorý do nitrianskeho divadla vozieval Františka Krištofa Veselého a časom sa sám postavil na javisko. Svojho syna Emila Horvátha mladšieho presviedčal, aby si vybral menej rizikové povolanie ako herectvo, ale neuspel.

Emil Horváth starší. Foto: TASR

Emil Horváth mladší videl prvý televízor, keď zmaturoval a o rok na to v ňom už hral, a to aj napriek tomu, že mu hovorili, že je pre kameru škaredý. „Viete, nemáme nič proti vášmu herectvu, ale keď vy ste taký škaredý a nefotogenický! Vlastne ste prvý herec nepoužiteľný vo filme. Vy asi budete len v divadle,“ spomínal pre Korzár na slová jedného z režisérov. O tri dni na to dostal hlavnú postavu vo filme Peter a Lucia.

Študentská láska s Kamilou Magálovou

Keď Emil Horváth starší uvidel raz syna v televízii, povedal mu, že možno z neho aj niečo bude. Rozhodnutie študovať herectvo nakoniec ovplyvnilo nielen jeho kariéru, ale aj súkromie. Na škole totiž spoznal spolužiačku Vierku Richterovú. Iskra medzi nimi ale nepreskočila hneď, dokonca ani za celé roky na vysokej škole. Mladému hercovi totiž vtedy skrížila cesty iná herečka, Kamila Magálová.

