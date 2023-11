V päťdesiatke nebudeš mať energiu na nič, hovorili jej kedysi. Simona Krainová sa so starnutím skamarátila

Napriek tomu, že česká modelka oslávila vo februári už okrúhlu päťdesiatku, nik by to na ňu ani zďaleka nepovedal.

„Naozaj si musíme s pribúdajúcimi rokmi robiť vrásky?“ pýta sa Simona Krainová, ktorá začiatkom roka oslávila okrúhle jubileum - 50 rokov. Známa česká modelka propaguje teóriu, že život môže byť aj v pokročilejšom veku zábavný a sexi. Nemusíte mať 20 či 30, aby ste vyzerali zdravo a sexi. „Vykašlite sa na spoločenské konvencie a žite a starnite si, ako sami chcete,“ odkazuje všetkým.

Kašlem na vek

Simona je známa tým, že vyznáva zdravý životný štýl, zdravo sa stravuje a venuje sa tiež rôznym športom. Aj preto sa zrejme v päťdesiatke môže pochváliť dokonale štíhlou a vyšportovanou postavou a stále mladistvým vzhľadom. „Keď som mala 30, pamätám si, ako mi moje staršie kamarátky hovorievali, no áno, teraz vyzeráš dobre, si ešte mladá, ale počkaj, keď budeš mať 50, to už nebude nič fungovať tak ako teraz, priberieš aj z vody, nebudeš mať energiu na behanie po lese ani po večierkoch. Proste starnutiu sa nevyhneš,“ zverila sa nedávno modelka na sociálnej sieti so svojimi spomienkami.

Zároveň však dodala, že ona sa mu nevyhýba, len možno na rozdiel od svojich kamarátok s ním vie trochu hovoriť. „A snažím sa mu vysvetliť, že so mnou to také jednoduché proste mať nebude a že môžeme byť pokojne kamaráti. Nemusí ma za každú cenu zraziť na kolená, utopiť v depresii a beznádeji,“ tvrdí Simona s tým, že starnutie môže byť aj zábavné a sexi, hoci nie vždy je to s ním jednoduché a aj ju občas naštve a potrápi.

Nehádže flintu do žita

Napriek tomu, že riaditeľka a patrónka modelingovej súťaže Czechoslovak TopModel sama vie, že už nepatrí k dvadsiatničkám, kvôli pribúdajúcemu veku si starosti nerobí. Skôr naopak. Stále na sebe maká a stará sa nielen o svoje fyzické, ale aj duševné zdravie. Lebo vie, že nielen vzhľad a krása sú dôležité.

