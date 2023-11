Herec Milan Bahúl sa musel znova učiť chodiť. Doslova sa dostávam späť na nohy, hovorí statočne

Preslávil sa najmä vďaka seriálovému hitu Búrlivé víno a odvtedy sa objavil v ďalších úspešných filmoch a seriáloch. Herec Milan Bahúl sa naposledy objavil pred rokom v seriáli Ultimátum a následne sa stiahol z obrazoviek. Ako teraz herec priznal pre TV NOVA, poriadne ho potrápilo zdravie, dokonca sa znovu musel učiť chodiť. Napriek tomu sa nevzdal a opäť sa postavil pred kamery.

Dostáva sa späť na nohy

Obľúbený herec sa po 12 rokoch vracia do českého seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, kde stvárnil doktora Pusenského. „Som veľmi rád, že som sa po toľkých rokoch vrátil na miesto činu, je to pre mňa príjemné nahliadnutie späť do minulosti. Aj keď sa tu partia zmenila úplne a z tej pôvodnej, do ktorej som vtedy patril, zostal azda len Peter Rýchly a Radim Fiala. Tí však dnes nie sú na pľaci, takže je to pre mňa úplne nový ordinačný ansámbel,“ povedal pre TV NOVA herec, ktorého mnohí na záberoch z natáčania nespoznali.

Chýbajú mu dlhé vlasy aj povestná brada. „Teraz mám dlhšiu hereckú pauzu, som totiž po náročnej operácii a práve intenzívne rehabilitujem. Doslova sa dostávam späť na nohy. To je teraz základ mojej práce každý deň, herectvo muselo ísť na čas stranou. Ale už sa chcem pomaly vracať a mám radosť, že prvou príležitosťou je práve Ordinácia v ružovej záhrade,“ uviedol herec, ktorý chcel pôvodne študovať za leteckého mechanika.

Letecká tragédia na Zlatých pieskoch v Bratislave z roku 1976, ktorej bol svedkom, mu ale zmenila jeho životné plány.

Brigádoval na letisku

