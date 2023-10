Mne sa veľmi páči meno Tůma. Nela Pocisková prezradila, ako je to s vytúženou svadbou s jej Filipom

O ich láske nik nepochybuje, aj napriek tomu z každej strany prichádzajú otázky na to, kedy im konečne zazvonia svadobné zvony. Hoci sú Nela Pocisková a Filip Tůma už roky snúbencami a dokonca aj rodičmi dvoch detí, do sobáša sa príliš nehrnú. Obľúbená herečka a speváčka však priznala, ako by si veľký deň niekedy predstavovala a že by nemala problém vzdať sa jednej veci.

Už nemá výhovorky

Nela a Filip sa zblížili ešte počas nakrúcania divácky obľúbeného markizáckeho seriálového hitu Búrlivé víno, keď sa obaja stretávali počas nakrúcania na pľaci. Harmonický pár tak tvoria už desiaty rok, no svoj vzťah zatiaľ stále nepotvrdili sobášom. „Už nemám výhovorku. Už mám väčšie deti, už je za nami aj covid, už si nemám čo vymyslieť,“ smeje sa v rozhovore portál Nový Čas Nela, ktorá si pre novinárov vždy pripravovala pádny dôvod svojho rozhodnutia.

„My sa o tom vlastne ani nerozprávame, pretože to vnímame tak, že sme svoji. Tým, že máme dve deti a fungujeme ako rodina, nemám pocit, že nám v tom vzťahu niečo chýba,“ vysvetľuje Nela. Myšlienky na svadbu ju ale predsa len občas prepadnú. Zdá sa, že sú za tým aj ich deti Hektor a Lianka, ktoré si už začínajú všímať, že mama a otec nemajú rovnaké priezviská.

O dvoch svedkoch to nebude

„Pri tom každodennom kolotoči a živote to nie je úplne taká tá priorita, čomu momentálne chcem ten čas venovať. Takže hádam to niekedy príde, keď zacítim, že našla som pekné šaty alebo ja neviem nejaký priestor. Nebránime sa tomu, ale stále to nie je téma našich dní,“ hovorí. Pri otázke, prečo sa nezoberú iba s dvomi svedkami, spozornie a strohú svadbu zavrhne.

„Samozrejme, dalo by sa to urobiť veľmi rýchlo hneď, ale to sme obaja zasa také typy, že by sme si to chceli užiť so svojimi najbližšími, aj s kamarátmi aj s ľuďmi, ktorí by si to s nami užili spoločne ako s celou partiou. Keby už sme mali svadbu, tak by to bol veľký žúr,“ usmieva sa a priznáva, že by jej neprekážalo vzdať sa dievčenského mena.

„Mne sa veľmi páči meno Tůma,“ usmieva sa a priznáva, že by si toto meno rada zobrala za svoje. Keďže ju však meno Pocisková živí, ešte nevie povedať, či z jej občianskeho preukazu jedného dňa úplne vypadne.