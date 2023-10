Tam hore je úžasne, povedala 104-ročná babička po zoskoku padákom. Dokázala, že vek je len číslo

„Vek je len číslo,“ s nadhľadom skonštatovala 104-ročná Dorothy po dopadnutí na zem. Babička sa rozhodla, že bude na čas najstaršou osobou, ktorej sa podarí padákom zoskočiť z lietadla. Jej červená chodúľka ostala zabudnutá na zemi, nechala sa pripútať k inštruktorovi a bez otázok skočila z vyše štyritisíc metrovej výšky.

Elegantná aj vo vzduchu

Nebolo to prvý raz, čo si Dorothy vyskúšala takýto adrenalínový zážitok. Zoskok bol súčasťou aj jej oslavy storočnice, keď ju podľa nej museli z lietadla doslova vytlačiť. Tentokrát to však bolo inak. Babička celú posádku hnala a povzbudzovala a do oblakov sa doslova ponáhľala.

Bola pokojná, sebavedomá a keď sa vo vzduchu otvorili zadné dvere lietadla, Dorothy spolu s inštruktorom z nich ladne vyskočila. Na oblohe spravila kotúľ a voľne letela až na zem. Celý zoskok trval sedem minút a aj pristávanie sa nieslo v odleskoch elegancie staršej dámy.

Len na skok ďaleko

Chytila sa postroja, zdvihla nohy a s vetrom vo vlasoch potichu dopadla na trávnatú plochu. Tam ju už čakali jej nadšení priatelia. Na otázku, aké to je byť späť na zemi, odpovedala bez dlhého rozmýšľania. „Úžasné, ale také to bolo aj tam hore. Celé to bolo nádherné, nemohlo to byť lepšie, “ tešila sa babička.

Dorothy sa tak zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, no krátko potom sa do neba pobrala už nastálo. Inšpiratívna a skromná dôchodkyňa len pred pár dňami v spánku zomrela. Napriek všetkej pozornosti, ktorá sa jej po zoskoku dostala, ostávala pokorná a s novinármi sa počas rozhovorov rozprávala ako so starými známymi. „Pripomenula nám, že vek je len číslo a krása je v živote vždy len na skok ďaleko,“ spomína na Dorothy inštruktor.