Prišla o nohu a neverila, že by niekedy mohla mať manžela. Nikola ho našla a s ním aj šťastie a lásku

Vo svojich šestnástich rokoch musela učiniť rozhodnutie, s ktorým by mal problém nejeden dospelý človek. Dnes už tridsaťštyriročná Nikola si vtedy musela vybrať, či doktorom dovolí, aby jej amputovali nohu, alebo bude riskovať život. „Deň, keď mi doktor oznámil, že mi budú musieť amputovať nohu, si pamätám dodnes, [...]“ spomína v rozhovore pre Emmu.

Nechcela o tom ani počuť

Nikola si nevedela predstaviť ani jediný deň bez nohy, myslela si, že sa z nej stane invalid, ktorý sa nedokáže postarať sám o seba. Na zákrok nechcela. „Chcela som podstúpiť toto riziko i za cenu, že možno zomriem. Áno, hlúpa a naivná šestnástka – najradšej by som si v tom čase dala štyri facky,“ hovorí s odstupom. Do tohto jej uvažovania napokon zasiahla rodina a pomohla jej vybrať si to správne rozhodnutie, keďže všetci jej blízki túžili po tom, aby Nikola žila naďalej.

Tesne pred svojimi sedemnástimi narodeninami teda podstúpila zákrok, ktorý jej razantne zmenil celý život a aj myslenie. Mnohí z nás majú v ťažkých obdobiach niekoho, kým sa inšpirujú a kto nám pomáha problémy prekonať. Nikola však priznáva, že svoje uvažovanie musela zmeniť sama od seba, keďže sociálne siete neexistovali a internet ešte nebol dostupný pre každého.

Za to, že prekonala túto obrovskú zmenu, a zároveň sa postupne zmierila so svojím hendikepom, vďačí len a len sama sebe. V procese vyrovnávania sa jej pomohol aj fakt, že nikdy nechcela byť profesionálnou športovkyňou.

„Dlho som sa [...] kariérne hľadala a bála som sa, že noha bude prekážka. Že ľudia budú povrchní a budú to brať ako riziko alebo odstrašujúci príklad pre zamestnancov,“ prezrádza Nikola. „Takže som skúšala rôzne profesie, kým som zakotvila v personalistike, kde som zistila, že práca s ľuďmi ma baví,“ dodáva.

Chce svojou prácou pomôcť

Okrem toho, že jej práca vyhovuje a baví ju, chce ňou pomôcť hendikepovaným: „[...] Vďaka kontaktom, ktoré mám, sa dodnes snažím postupne pracovať na reforme legislatívy pre hendikepovaných a poukazovať na problémy, ktorým denne čelíme. Teda popri práci personalistky sa vo voľnom čase venujem aj týmto témam a dá sa povedať, že hendikep zmenil aj moje smerovanie,“ priznáva Nikola.

Podobne podporuje aj všetkých, ktorí sa ocitli v podobnej situácii, alebo sa musia vysporiadať s telesným postihnutím, aj na svojom Instagrame, na ktorom ju sledujú tisícky používateľov. To jej však zabralo dlhší čas: „Trvalo mi veľmi dlho, kým som prijala samu seba takú, aká som, a začala som sa sama sebe páčiť.“

Všetko sa zmenilo, keď našla muža svojho života.

Konečne milovaná

