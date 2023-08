VIDEO: Má len dvanásť rokov, no chvália ho aj slávne speváčky. Z vystúpenia Nikolasa budete mať zimomriavky

Chodil ešte len po štvornožky, keď si rodičia všimli jeho hudobné nadanie. Talentovanému Nikolasovi Draškovičovi z Dvorov nad Žitavou napokon stačilo len pár rokov na to, aby so svojím zlatom v hrdle začal zbierať úspechy po celej Európe. Ako dvanásťročný spevák prezradil pre Nový Čas, za jeho výkony mu zložila poklonu aj hudobná legenda Marika Gombitová.

Ako to začalo?

„Všimli sme si, že si pospevuje, pohmkáva a presne do toho tónu, ako znela hudba. Ako rástol, tak sme si s manželom hovorili, že toto bude niečo iné, lebo keď niečo zaspieval, tak to bolo, že vau,“ spomína si pyšná mama Beáta. Nikolas svoj talent začal hodiny spevu intenzívne navštevovať až v uplynulom roku.

Aj napriek krátkemu času dnes jeho spev obdivujú nielen obyčajní ľudia, ale aj porotcovia súťaží a slávni hudobníci. „Je absolútnym víťazom súťaže Hlas Česka, Moravy a Sliezska 2023, kde získal 1. miesto za moderný spev a za veľký talent aj ocenenie Laureát. Na Slovensku získal v tomto roku v súťaži Muzikálová hviezda 2. miesto, kde dostal úžasné hodnotenie od Nely Pociskovej,“ chváli svojho syna otec František.

Nadšený otec a prajná Marika Gombitová

Ten je rád, že Nikolas robí to, čo ho baví. „Stojí to síce veľa času, úsilia i financií, ale nám to neprekáža, tešíme sa z toho," dodáva. Za azda najväčší úspech však môže mladý spevák považovať možnosť zaspievať muzikálové skladby na počesť legendárneho režiséra Jozefa Bednárika, kde odspieval Olivera Twista aj pieseň z muzikálu Casanova​.

Práve na tomto podujatí sa okrem iných hviezd stretol aj s Marikou Gombitovou, ktorej pieseň mu priniesla šťastie v jednej zo súťaží. „Gratulovala mi a že mi drží palce. Mám ju veľmi rád a obdivujem ju, veľa to pre mňa znamená,“ prezradil vďačne Nikolas. Hoci má v pláne absolvovať ďalšie súťaže, svojimi snami miery oveľa vyššie. „Chcel by som urobiť kariéru v Kalifornii, to je môj sen,“ uzatvára odhodlane.