Pôjdu do toho. Nela Pocisková a Filip Tůma plánujú dôležitú udalosť, vybrali si už aj miesto

Nela Pocisková a Filip Tůma sa zblížili ešte počas nakrúcania divácky obľúbeného markizáckeho seriálového hitu Búrlivé víno, keď sa obaja stretávali počas nakrúcania na pľaci. To, že medzi nimi nie je iba kamarátsky vzťah, sa prevalilo v lete 2013.

Spočiatku síce svoju lásku tajili, no neskôr sa už nechceli skrývať a vzájomné city priznali. Harmonický pár tak tvoria už desiaty rok, no zatiaľ svoj vzťah stále nezoficiálnili sobášom. Čo ale nebolo, môže byť...

Svadbe sa nebránia

Ako totiž herec prezradil v rozhovore pre týždenník Život, čo sa týka svadba ich dvoch, tak nikto sa jej nebráni. „My s Nelkou žijeme úplne ako manželia a téma svadby nám zatiaľ nepripadá dôležitá. Rozhodne by som bol nerád, aby to vyznelo tak, že svadbu nechceme, že by nám pripadala nezmyselná, to vôbec nie,“ vysvetlil.

Zároveň dodal, že zatiaľ sú v tom, že si na ňu musia nájsť čas. „Tento akt si chcem tiež užiť, nielen hystericky povedať áno a zatancovať valčík,“ doplnil so smiechom Filip.

Novinkou však je, že síce presný dátum sobáša ešte nemajú, ale pokročili vraj s výberom miesta, kde by si chceli povedať svoje áno. „Musím povedať, že sme veľmi pokročili vo výbere miesta, to bol, by som povedal, míľový krok, no a dátum furt nemáme. Ale už aspoň tušíme, kde to bude,” priznal herec pre mesačník Eva, ale viac si už nechal pre seba.