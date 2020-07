Fortuna liga: Nitra zdolala Dubnicu rozdielom triedy a zachránila najvyššiu súťaž

Nitra 17. júla (TASR) - Futbalisti FC Nitra sa zachránili vo Fortuna lige. V odvete baráže zdolali na domácom ihrisku Dubnicu nad Váhom 3:0 a po remíze 0:0 v prvom zápase sa predstavia v najvyššej súťaži aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.

O osude zápasu rozhodli domáci už prvom polčase. V 7. minúte sa presadil Sebastian Kóša a o trinásť minút neskôr zvýšil na 2:0 z pokutového kopu Milan Ristovski. V závere stretnutia dal tretí gól Tomáš Hambálek.

V Nitre sa pred zápasom rozpršalo, mokrý terén robil hráčom problémy. Prvá vážnejšia situácia sa odohrala v 7. minúte a bola hneď gólová. Na Šefčíkov roh si nabehol Kóša a pravačkou poslal loptu do siete - 1:0. Osudný bol pre hostí aj ďalší rohový kop v 20. minúte.

Janco po ňom v šestnástke fauloval Podhorina a Ristovski pokutový kop premenil - 2:0. Hostia mohli streliť kontaktný gól v 29. minúte a taktiež po rohovom kope, ale Kuzma v perfektnej pozícii zaváhal. Prvý polčas zakončila ďalšia šanca Nitry, ale Podhorin hlavou namieril vedľa bránky.

Hostia boli v druhom polčase futbalovejší, chceli so zápasom niečo urobiť, v prvej šancu vychytal Dávidíka brankár Nitry Šípoš. V pozore musela byť obrana domácich aj v 77. minúte, keď do šestnástky letel center z pravej strany, ale ani v tomto prípade sa hostia zníženia stavu nedočkali.

Naďalej však mali prevahu a tréner Galád čoraz viac svojich zverencov nabádal k pokoju. Radosť mu mohol priniesť Ristovski, ktorý sa v 83. minúte rútil sám na brankára, ale zakončiť mu znemožnil vracajúci sa Janček. Hostia potom hrali od 86. minúty bez vylúčeného Václava a ich prehru spečatil v 90. minúte Hambálek.

Hlasy po zápase:

Ivan Galád, tréner Nitry: „Jedenásť mesiacov oddychujem a mesiac robím, je to zaujímavé. Ale som rád, že sme zachránili ligu v Nitre. Chceli sme rozhodnúť v úvode, lebo máme kondíciu tak na tridsať minút. Či ostanem v Nitre neviem, to teraz nechcem riešiť, teraz idem na ryby. Už sa teším na to, keď ma zavolá druhý tím tabuľky, že chce byť prvý. Možno vtedy by ma to viac bavilo.“

Peter Jakuš, tréner Dubnice: „Prehrali sme 0:3, tým je povedané všetko. Ale v poli nebol rozdiel. Na to sa však nehrá. Nitra bola efektívnejšia. Góly, ktoré sme inkasovali v úvode, pripisujem nekoncentrácii, nemôžeme dostať gól zo štandardky tak, že hráč zakončí nohou. Potom sme otvorili hru, mali sme šance, ale nič z toho. Futbal nám dnes ukázal škaredšiu tvár. Sezónu hodnotím napriek tomu pozitívne, pred jej začiatkom nás každý odpisoval. Či budeme mieriť do Fortuna ligy aj o rok, to teraz ťažko povedať.“

Dávid Šípoš, brankár Nitry: „Sú to skvelé pocity po tom, čo sme si prežili v celej sezóne. Je to malý zázrak. Verím, že sa v nasledujúcej sezóne vyhneme takýmto trápeniam.“

Frederik Bilovský, hráč Dubnice: „Prehrali sme si to v prvom polčase. Chýbala nám agresivita, Nitra dala rýchly gól, potom druhý a to sa už hrá ťažko. Mohli sme doma zvíťaziť aspoň 1:0, išlo by sa nám do odvety ľahšie.“