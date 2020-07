TASR

Premier League: Liverpool stratil prvé body, Dudov Norwich po prehre vypadol z Premier League

Liverpool tak v prebiehajúcej sezóne prvýkrát stratil body na štadióne Anfield, kde doteraz vyhral všetkých 17 duelov. Zároveň si skomplikoval šance na prekonanie stobodovej hranice.

Hráč Liverpoolu Andrew Robertson (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól do bránky Burnley vo futbalovom zápase anglickej Premier League FC Liverpool - FC Burnley v Liverpooli 11. júla 2020. — Foto: TASR/AP

Londýn 11. júla (TASR) - Norwich City v kádri so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom je prvý tím, ktorý v sezóne 2019/20 vypadol z anglickej futbalovej Premier League. „Kanárici“ prehrali v sobotňajšom zápase 35. kola s West Hamom vysoko 0:4 a z poslednej pozície strácajú na 17. miesto nedostihnuteľných trinásť bodov. Do konca súťaže zostávajú tri kolá. Všetky štyri góly hostí strelil anglický útočník Michail Antonio.

Hrdina zápasu sa presadil najprv v 11. minúte po rohu, v nadstavenom čase prvého polčasu pridal druhý gól hlavou po priamom kope, v 54. minúte premenil na dvakrát samostatný únik a o dvadsať minút neskôr vyšperkoval svoj výkon štvrtým zásahom zblízka po prihrávke z pravej strany pred bránku. Duda prišiel do Norwichu v januári na hosťovanie z Herthy Berlín, v zelenožltom drese nastúpil dokopy na 12 duelov bez gólového zápisu. V sobotu sedel len na lavičke náhradníkov.

Dúbravka odchytal celý duel za Newcastle

Norwich vyhral v 35 kolách len päť zápasov, šesťkrát remizoval a nazbieral 21 bodov. V uplynulých siedmich stretnutiach nezískal ani bod. Z Premier League vypadol piatykrát, predtým aj v rokoch 1995, 2005, 2014 a 2016.

Slovenský brankár Newcastle Martin Dúbravka dáva inštrukcie hráčom vo futbalovom zápase anglickej Premier League Watford - Newcastle vo Watforde 11. júla 2020. Foto: TASR/AP

V ďalšom zápase so slovenskou účasťou vyhral domáci Watford nad Newcastlom United 2:1. Oba góly "sršňov" strelil v druhom polčase z pokutových kopov kapitán Troy Deeney. Za hostí skóroval v 23. minúte Dwight Gayle. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka odchytal za Newcastle celý duel.

Liverpool stratil prvé body v sezóne

Už istý majster Liverpool remizoval s Burnley 1:1 a stratil prvé body na domácej pôde v sezóne 2019/20. "The Reds" sa dostali do vedenia v 34. minúte, keď Fabinho poslal center na pravú stranu na Andyho Robertsona, ktorý otvoril skóre presnou hlavičkou k protiľahlej žrdi. Domáci mali viac z hry aj šancí i v ďalšom priebehu zápasu, no druhý zásah nepridali. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 69. minúte po priamom kope z vlastnej polovice ihriska. Phil Bardsley poslal dlhý pas do šestnástky, James Tarkowski vyhral hlavičkový súboj a Jay Rodriguez rozvlnil sieť strelou k ľavej žrdi. Domáci mohli aj prehrať, no Johann Gudmundsson v 87. minúte napálil len do brvna. V závere spálil tutovku Mohamed Salah, ktorý mal ďalšie dve ešte v prvom polčase.

Liverpool tak v prebiehajúcej sezóne prvýkrát stratil body na štadióne Anfield, kde doteraz vyhral všetkých 17 duelov. Zároveň si skomplikoval šance na prekonanie stobodovej hranice. Na konte má 93 bodov a do konca sezóny odohrá ešte tri zápasy. V histórii Premier League dosiahli sto bodov len hráči Manchestru City v ročníku 2017/18.

Manchester City si zabezpečil konečnú druhú priečku v tabuľke, keď na pôde Brighton&Hove Albion triumfoval suverénne 5:0. Hetrikom sa blysol Raheem Sterling, po jednom góle pridali Gabriel Jesus a Bernardo Silva.

Hráč Manchesteru City Raheem Sterling (uprostred vľavo) oslavuje so spoluhráčmi piaty gól do bránky Brightonu vo futbalovom zápase anglickej Premier League FC Liverpool - FC Burnley v Brightone 11. júla 2020. Foto: TASR/AP

Chelsea prehrala na ihrisku Sheffield United 0:3 a skomplikovala si boj o miestenku v Lige majstrov. Londýnčania priebežne figurujú na treťom mieste o bod pred Leicestrom City a dva body pred Manchestrom United. Obaja ich súperi však majú zápas k dobru. Sheffield potvrdil dobrú formu, z uplynulých štyroch zápasov tri vyhral a raz remizoval a priebežne je na šiestom mieste. V sobotu sa o jeho góly postarali dvakrát David McGoldrick, ktorý sa presadil z blízka v 18. a 77. minúte, a v 33. minúte hlavou Oliver McBurnie.