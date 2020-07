TASR

O štvrtú miestenku do Európy sa bude bojovať v play off, finále 17. júla

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovan Bratislava svojím triumfom v Slovnaft Cupe rozhodol o tom, že o poslednú pohárovú miestenku do futbalovej Európskej ligy sa bude hrať v play off. O tíme, ktorý doplní Slovan, Žilinu a Dunajskú Stredu v pohárovej Európe, sa rozhodne v súboji štyroch klubov, ktoré sa umiestnia vo Fortuna lige na 4.–7. mieste.

Play off o postup do Európskej ligy UEFA bude definitívne hrať štvorica Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Zemplín Michalovce a AS Trenčín. Trenčania pôjdu zo siedmeho miesta, meno svojho súpera sa dozvedia 11. júla po poslednom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy.

Zápasy vyraďovacej časti sa budú hrať na jeden duel, pričom výhodu domáceho prostredia budú mať lepšie postavené tímy v tabuľke po nadstavbovej časti. Semifinálové zápasy sú na programe 14. júla. Víťazi zápasov sa stretnú vo finále, ktoré je naplánované na 17. júla.

Boj o účasť v Európskej lige nebude jediným futbalovým dianím na Slovensku po najbližšom víkende, hrať sa bude aj baráž o Fortuna ligu. Mužstvo, ktoré skončí na poslednom mieste tabuľky po nadstavbovej časti Fortuna ligy, sa v nej stretne s víťazom nadstavbovej časti 2. ligy.

V súboji nastúpi jeden z dvojice FC Nitra a FK Pohronie proti Dubnici, alebo Banskej Bystrici. Baráž o Fortuna ligu sa hrá dvojkolovo, 14. júla je na programe prvý zápas, pričom výhodu domáceho prostredia bude mať úspešný druholigista. Odveta bude 17. júla na štadióne fortunaligistu. Správu zverejnil oficiálny web Fortuna ligy.