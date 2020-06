TASR

Dnes o 17:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rocková diva oslavuje. Suzi Quatro začínala v sesterskej kapele, pomáhala aj vo Vietname

Známa rockerka, speváčka, skladateľka a hráčka na basovú gitaru Suzi Quatro oslavuje 70. narodeniny.

Na snímke rocková diva Suzi Quatro — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 3. júna (TASR) – Známa rockerka, speváčka, skladateľka a hráčka na basovú gitaru Suzi Quatro oslavuje 70. narodeniny. Rodáčka z amerického Detroitu (*3. júna 1950) dostala hudobné základy od otca, ten ju učil hrať na klavíri aj na bicích nástrojoch. Aj tri jej sestry a brat dostali muzikantské základy od otca.

Suzi začínala za bongami v otcovej kapele Art Quatro Trio. V roku 1964 založila spolu s troma sestrami - Arlene, Patti a Nancy - skupinu The Pleasure Seekers. Suzi síce hrala na klavíri a ovládala aj bicie, v skupine však dostala basovú gitaru.

Bola aj vo Vietname

Vystúpili v miestnej televízii a získali angažmán v detroitskom klube Hideout. Vydali dva single, v hitparáde sa však nepresadili. Na začiatku roka 1967 skupina končí, Suzi a jej sestry cestujú do Vietnamu, kde pracovali v poľnej nemocnici ako ošetrovateľky.

Po návrate do USA založila Suzi so sestrou Nancy rockovú skupinu Cradle. Jej prvými vzormi boli Elvis Presley a Otis Redding. Počas roku 1969 ich v jednom z detroitských klubov videl hrať anglický producent Mickie Most a pozval ju nahrávať pre jeho značku RAK. Suzi ponuku prijala a spolu so sestrou Arlene sa sťahujú do Londýna.

Prvý úspech

Arlene jej chvíľu robila manažérku, potom sa vrátila do Detroitu. V júli 1972 vydáva singel Rolling Stone, do hitparády sa nedostal. Prvý úspech prichádza v júni 1973, keď sa na čelo hitparády dostala s piesňou Can The Can. Zložila ju známa autorská dvojica Niky Chinn a Mike Chapman.

Mladá Suzi Quatro Foto: suziquatro.com

V júni 1973 koncertovala Suzi Quatro ako predskokanka na britskom turné skupiny Slade. Dva mesiace nato vychádza jej prvá LP s jednoduchým názvom Suzi Quatro. V septembri 1974 sa vydala so skupinou The Arrows na turné po Nemecku.

Mladá rockerka v seriáli

V marci 1975 ju obsadili producenti amerického televízneho seriálu Happy Days do jednej epizódy ako mladú rockerku Leather Tuscadero, ktorá pre krádež skončí v polepšovni. Ďalšie diely však už odmietla a vrátila sa späť do Anglicka. V máji 1975 ju na trojmesačné americké turné ju pozval Alice Cooper. V apríli 1978 bola v hitparádach úspešná skladba If You Can‘t Give Me Love.

V rokoch 1976 až 1992 bola vydatá za gitaristu Lena Tuckeya. V roku 1982 sa jej narodila dcéra Laura a prestala s koncertovaním. Dva roky nato pribudol do rodiny syn Richard. V 90. rokoch sa na pódium vrátila. V roku 1993 sa vydala druhýkrát za nemeckého promotéra Rainera Haasa

Viackrát aj na Slovensku

Na svojom konte má šestnásť vydaných albumov, najnovší No Control vyšiel v marci 2019. Jedenásť piesní mala v TOP 40 anglického rebríčka, z toho dve na prvej pozícii. V Spojených štátoch sa dostala do prvej tridsiatky hitparády iba raz, v marci 1979 so skladbou Stumblin In, ktorú nahrala v duete s Chrisom Normanom.

V januári 2017 vyšiel album QSP, ktorý nahrala v trojici s Andym Scottom zo skupiny Sweet a Donom Powellom zo skupiny Slade. Suzi odohrala 19. decembra 2015 koncert v bratislavskej Aegon aréne, 1. augusta 2017 koncertovala na festivale v Snine, 26. augusta 2018 v Seredi, 22. marca 2019 v Trenčíne. Predaj jej albumov presiahol 50 miliónov kópií.