Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Marek 13 rokov tvorí pár s Rómkou: Keď to zistili kamaráti, 90 % mi ukázalo chrbát. O Rómoch je nám podsúvané len to zlé

Odhovárali ich. Vraj ju chce ten „gadžo“ len využiť, a potom ju odkopne. On si mal hľadať niečo lepšie, nie Rómku. Hoci to nebolo jednoduché, Marek a Danka sú spolu už 13 rokov a búrajú predsudky a stereotypy, ktoré sú v našej spoločnosti prítomné.

Marek 13 rokov tvorí pár s Rómkou — Foto: Archív/Marek Zimka

GIRALTOVCE 21. mája - Ako každý človek, aj Marek Zimka túžil po láske. Príležitostí stretnúť tú pravú mal pomenej - je totiž samotár. „Nechodil som na diskotéky a zábavy, nelákalo ma to. Lákal ma les a príroda,“ začal s rozprávaním svojho príbehu.

O svojich zážitkoch z lesa rád písal príbehy. Keďže v tom čase nemal internet, zverejňoval ich na teletexte. „Dá sa povedať, že som tam chatoval sám so sebou,“ hovorí. Sem-tam ho niekto za príbehy pochválil, nič nezvyčajné. No predsa len, jedna žena bola úplne iná ako ostatné.

Svadbu plánovali už niekoľkokrát, stále im však do toho prišla nečakaná životná udalosť. Foto: Archív/Marek Zimka

Zaujala ho otázkami

„Opýtala sa ma, prečo píšem iba o prírode, prečo nespomínam ľudí, či som zažil niečo zlé. Jedine ona mi položila takú otázku. Spýtal som sa sám seba, ako je možné, že čítala medzi riadkami,“ spomína Marek, ktorý naznačil, že sa nemýlila.

Jej meno bolo Danielka. Dlhší čas si dopisovali, nakoniec si od neho vypýtala číslo. Netrvalo dlho a stretli sa v obchodnom dome v Prešove. Ten už dnes nestojí, no Marek a Danielka sú stále spolu - už trinásť 13 rokov.

Zdá sa, že všetko prebiehalo hladko, no nebolo to tak. V ceste im stál ich pôvod. Danielka je totiž Rómka a Marek biely. V Prešove si dali kávu a džús a príjemne sa pozhovárali. Marekovi najviac imponovalo, že Danka nepila ani nefajčila, a dokonca nepila ani kávu.

Nebola to láska na prvý pohľad

„Nemôžem povedať, že by to bola láska na prvý pohľad. Stále som mal odstup od ľudí, od nej tiež. Tú 100 % zaľúbenosť cítim až teraz, po 13 rokoch spolužitia,“ vyznal sa dnes 39-ročný Marek. Láska podľa jeho slov prišla postupne a svoju Danku ľúbi stále viac.

Pripúšťa, že zo začiatku mal o rómskej komunite pochybnosti: „Celý život som z každej strany počúval, že Rómovia sú len zlí, špinaví a vyciciavajú štát.“ Na druhej strane hovorí, že síce mal od Rómov vždy odstup, necítil žiadnu nenávisť.

Neboj sa

Zmáhal ho strach. Doma bol nervózny, nevedel, ako sa „priznať“, že má niečo s Rómkou. Tajil to. „Otec síce s nami nežil, ale mamka mala priateľa, bol super človek, stále mi hovoril, že sa nemám ničoho báť, on to zo mňa vlastne vytiahol,“ nedá dopustiť na otčima.

Keď mu o Danielke povedal, prisľúbil mu, že sa porozpráva s jeho mamou a pripraví ju na to. Marekova mama nakoniec nerobila unáhlené súdy. Povedala, že nevie, čo je zač tá jeho nová priateľka, že najprv ju musí vidieť a potom uvidí.

Rodina a kamaráti sa mu otočili chrbtom

Na druhej strane, v rodine sa nestretol s pochopením, vraj mal na viac: „Jeden rodinný blízky príslušník mamku huckal, povedal jej, že s tým nesúhlasí. Presviedčal ju, aby som sa jej vzdal, že po mojom boku predstavoval niekoho iného.“

Pochopenie nenašiel ani u kamarátov, hoci si myslel, že to bude inak. „Deväťdesiat percent kamarátov mi ukázalo chrbát, keď zistili, že som sa dal dokopy s rómskym dievčaťom,“ upresnil.

Najväčšie obavy mal z návštevy u nej doma v Giraltovciach. Na druhej strane si hovoril, že to bude v poriadku, veď Danielka bola milá, vedela pekne po slovensky a zaujímala sa o veci, ktorého na ňom nikoho nezaujímali.

Odhovárali aj ju

Situácia u nej bola veľmi podobná. Keď prišiel prvýkrát, prijali ho veľmi dobre, no aj u jej rodinných príslušníkov sa ozývali hlasy, že „ten gadžo ju chce len vyskúšať a potom ju odhodí. Mala si so mnou dať pokoj, aby nebola potom nešťastná,“ spomína.

Dnes obaja žijú spolu v Giraltovaciach. „Rómovia tu žijú parádne, klobúk dole,“ myslí si Marek. Zo začiatku však naňho „bieli ľudia pozerali zle". „Veľa ľudí sa ma pýtalo, či som nemal na niečo lepšie,“ tvrdí.

Marek si však lepšie nevie predstaviť. Danielka je jeho prvá láska a a veľká opora na ceste životom. „Vážim si na nej všetko - aká je ku mne ako žena a to, že nič za tú pomoc a lásku, ktorú mi dáva, nečaká,“ začal s vyznaním.

Podporuje ho vo všetkom, čo robí

Priznáva, že Danielka mu veľmi pomohla najmä v čase, keď mal psychické problémy: „Je to top človek, dáva mi väčšiu chuť žiť.“ Okrem toho si na nej veľmi cení, že ho podporuje v jeho práci a vášní – maľbe obrazov.

Danielka, je momentálne doma, je chorá. No predtým pracovala ako pomocná sila v družine. „Veľmi rada robí s detičkami,“ hovorí Marek s úsmevom.

Marek čerpá inšpiráciu v prírode. Foto: Archív/ Marek Zimka

Prijatie do rodiny

Svojou povahou si dokonca podľa neho časom získala aj jeho rodinu: „Obľúbili si ju a majú ju radi. Moja mama ju ľúbi ako vlastnú, aj moje sestry ju majú veľmi rady.“

Myslí si, že hoci si Rómovia môžu rovnako ako my obliecť pekné šaty a mať nové domy, svoje zvyky a tradície nezmenia.

Navyše, sú podľa neho oveľa súdržnejší a sú veľmi rodinne založení „To sa mi na nich veľmi páčilo. Krivé slovo nemôžem povedať, keď vás príjmu do rodiny, tak ste potom rodina na smrť,“ dodal.

Na Slovensku je rasizmus prítomný

Mareka trápi, že Rómov na Slovensku hádžeme do jedného vreca: „Dankin ocko ešte dnes chodí do práce. Od rána do večera maká na stavbe a jej mamka tiež chodila do práce, nie všetci sú povaľači,“ tvrdí.

Myslí si, že na Slovensku je rasizmus prítomný: „Ale len preto, lebo veľa ľudí nevidí tú druhú tvár Rómov. Je im podsúvané len to zlé,“ uzavrel.