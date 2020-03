TASR

Dnes o 12:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zo soboty na nedeľu sa mení čas. Táto zmena sa dotkne štyroch vlakov

O 2.00 h ráno sa tak hodiny posunú na 3.00 h.

Ilustračná fotka — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 28. marca (TASR) – Zmena času v noci zo soboty na nedeľu (29. 3.) ovplyvní aj dopravu. Stredoeurópsky čas sa mení na letný. O 2.00 h ráno sa tak hodiny posunú na 3.00 h. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje, že táto zmena sa dotkne štyroch vlakov.

Posun času podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča spôsobí, že štyri vlaky prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku.

Týka sa to rýchlika, ktorý vyráža o 21.54 h z Humenného a má plánovaný príchod do Bratislavy o 5.49 h. Rovnako tak sa to dotkne rýchlika s odchodom z hlavného mesta o 22.53 h, ktorý má prísť do Humenného o 6.33 h. Zmena času ovplyvní aj rýchlik, ktorý štartuje z Prešova o 21.12 h a do stanice Bratislava-Nové Mesto má plánovaný príchod o 6.02 h. Štvrtým dotknutým je rýchlik s odchodom o 22.34 h zo stanice Bratislava-Nové Mesto, ktorý má doraziť do Prešova o 7.42 h. Všetky tieto spoje prídu do cieľovej stanice zmeškané do 60 minút.

Kováč zároveň pripomenul, že od 17. marca pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu nie sú v týchto rýchlikoch vedené autovozne a počty radených lôžkových vozňov sú obmedzené.

Spojov RegioJetu sa zmena času nedotkne. Uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.