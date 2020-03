Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Slovák z Taiwanu o tom, ako si krajina poradila s vírusom: Ak nemáte rúško, niekto vám ho na ulici zadarmo dá

Cestovateľ a fotograf Aleš Tvrdý opísal, ako sa s vírusom Covid-19 popasovali krajiny v Ázii, najmä Taiwan.

Ilustračné foto — Foto: photoandtraveling.com

TAIPEI 16. marca - Zo sveta sa stáva jedna veľká dedina a štáty z rôznych kútov sveta momentálne čelia rovnakému problému - novému koronavírusu. Ázia, v ktorej má tento vírus svoj pôvod, bola, prirodzene, zasiahnutá ako prvá. Slovenský cestovateľ, fotograf a bloger Aleš Tvrdý ešte v januári, keď sa vírus v Číne šíril najviac, trávil čas na Taiwane, ktorý je od čínskeho pobrežia vzdialený len 130 kilometrov.

Napriek takejto bezprostrednej blízkosti sa ostrovnému štátu podarilo obmedziť šírenie nákazy na minimum.

Čajové plantáže. — Foto: Photoandtraveling

Každodenný život

Ako sám Aleš tvrdí, nie je žiaden lekár, vedec, ani výskumník. Pre Dobré noviny však opísal, ako vyzerá každodenný život ľudí na tomto ostrove. Podelil sa aj o svoje postrehy z Thajska, kde strávil február.

Teraz je Aleš opäť na Taiwane. Vraví, že ľudia na ostrove sú pokojnejší ako u nás. Avšak koronavírus je stále aktuálnou témou, hoci jeho šírenie sa tu podarilo minimalizovať.

„Za pár dní sa na Slovensku infikovalo vírusom viac ľudí ako na Taiwane za 4 mesiace (momentálne už má Taiwan 67 prípadov nákazy, Slovensko 72). Ak bude tempo infikovaných narastať tak ako za uplynulé dni, tak na Slovensku bude viac infikovaných aj ako v Thajsku. Tam je ich k dnešnému dňu 147,“ priblížil mladý cestovateľ s dodatkom, že by nerád vyvodzoval závery, ale rád by našincom povedal, ako sa ľudia, ktorí sa nachádzajú tak blízko epicentra nákazy, dokážu chrániť.

Rúško im nie je cudzie

Keď sa v decembri v Číne potvrdili prvé výskyty vírusu, podľa jeho slov na Taiwane vládol medzi obyvateľmi pokoj. „Ľudia tu stále nosia na tvárach rúška. Jednak kvôli znečisteniu vo vzduchu, ak sú chorí, alebo aby nedýchali prach z ciest, keď jazdia na skútroch. Je jedno, či je leto alebo zima. Každý deň som na uliciach stretával mnoho ľudí, ktorí si takto kryli ústa a nos,“ opísal Aleš. Po tom, ako taiwanská vláda potvrdila Covid-19 aj v tejto krajine, nasledovali bezpečnostné nariadenia.

— Foto: Photoandtraveling

— Foto: Photoandtraveling

— Foto: Photoandtraveling

Výzva: Vysoká hustota zaľudnenia a Nový rok

Pohyb obyvateľov medzi pevninskou Čínou a Taiwanom je ohromný. „Medzi Čínou a Taiwanom dennodenne cestuje mnoho ľudí. Či už za prácou alebo na dovolenku. K tomu sa pridajú aj zahraniční turisti,“ tvrdí cestovateľ.

Navyše v tomto čase oslavujú Číňania a Taiwančania Čínsky nový rok. „Je to niečo ako naše Vianoce, no trvá to päť dní. Stretáva sa rodina, priatelia, známi. Proste všetci chodia všade. Je to však aj najhoršie obdobie na virózu akéhokoľvek charakteru,“ pokračuje v rozprávaní.

Keď zoberieme do úvahy, že územie Taiwanu je len o niečo menšie ako územie Slovenska, no žije na ňom oficiálne okolo 24 miliónov obyvateľov, a navyše sa v krajine oslavoval päťdňový sviatok, nevyzeralo to pre krajinu spočiatku úplne ružovo. Lenže vláda mala podľa Aleša negatívnu skúsenosť z minulosti, keď nie celkom dobre zvládla SARS. Preto sa k aktuálnemu vírusu Covid-19 už postavila zodpovednejšie.

Po tom, ako sa v Číne situácia nezlepšovala, boli zrušené lety medzi Taiwanom a vybranými destináciami v Číne.

Na verejných miestach sa nik nevyhol meraniu teploty

„Všimol som si, že ľudia boli pokojní. Ťažko povedať, či ľudia robili nákupy kvôli zásobám a obavám z virózy, alebo pred Čínskym novým rokom. Obchody boli takisto plné ako u nás pred Vianocami,“ zveril sa so svojimi postrehmi.

Neprehliadnuteľné bolo podľa jeho slov to, ako sa zmenili verejné miesta, kde sa zhromažďovali ľudia.„Pred vstupom do nemocníc, lekární, športovísk, staníc, letísk bolo vždy stanovište, ktoré sa nedalo obísť. Tu sa nikto nevyhol meraniu teploty. Vyzeralo tak, že keď som išiel na plaváreň – zmerali mi teplotu. V závislosti od toho, či som mal pozitívny/negatívny výsledok, ma buď pustili dnu, alebo nie,“ hovorí.

Pri vstupe k zubárovi mu hneď v čakárni zmerali teplotu a nastriekali mu na ruky dezinfekčný prostriedok na očistenie. Keď išiel napríklad na večeru, zamestnanec mu hneď odmeral teplotu.

Slovák tvrdí, že na všetkých miestach, kde sa stretávajú a zhromažďujú ľudia, sú pripravené bezplatné dezinfekčné prostriedky na ruky. Niektoré obchody, ktoré pred vypuknutím virózy nedržali ako predajný sortiment rúška, ich teraz predávajú. „Cena je však stále rovnaká. Iba tie kusy sú drahšie, ktoré sú nejako ozdobené, značkové alebo kvalitnejšie,“ dopĺňa.

Ak nemáte rúško, niekto vám ho ponúkne

Priamo počas osláv Čínskeho nového roku predával na ulici svoje fotografie z ciest. Bol tak na veľmi frekventovanej ulici, kde sa denne prechádzalo veľa ľudí. „Bolo jasne vidieť, že tam nie je toľko ľudí ako po predošlé roky, ale aj tak sa okolo mňa premleli desaťtisíce ľudí. Ak napríklad nemám rúško, tak mi ho po chvíli niekto ponúkne. Zadarmo,“ vysvetľuje Aleš.

Postupom času sa v susednom meste potvrdilo pár pozitívne testovaných ľudí na Covid-19. „Reakcia na to bola taká, že ľudia nosili rúško ešte častejšie. Stále bol pokoj. S priateľmi sme kde-tu prehodili pár viet o víruse, ale inak sme sa o tom vôbec nebavili,“ hovorí.

Po skončení osláv Čínskeho nového roku Alešove kroky mierili na druhú stranu ostrova, odkiaľ odlietal do Thajska.

Thajsko a plagáty

Po prílete do Bangkoku, hlavného mesta Thajska, cestujúcim vrátane Aleša odmerali telesnú teplotu. „Všetko išlo rýchlo a hladko. V meste je všetko v poriadku. Stretávam ľudí s rúškom aj bez. Čo ma však prekvapuje, je kampaň, ktorá sa nedá prehliadnuť,“ opisuje prvé dojmy po prílete do kráľovstva.

Plagát v Bangkogu. Foto: Photoandtraveling

Na zastávkach uvidel množstvo plagátov so sloganmi „Covid-19, spoločne to proti tebe zvládneme“, „Covid-19, my ťa porazíme“ alebo podobne. „Takisto tam je veľa plagátov s informáciami o tom ako sa prejavujú syndrómy tejto virózy. Nechýbajú kontaktné telefónne čísla, kam treba volať, ak si niekto zistí sprievodné syndrómy,“ dopĺňa.

Rúška stoja stále rovnako a na zastávkach je k dispozícii dezinfekcia

Rovnako ako na Taiwane, aj v Thajsku sa na zastávkach metra bezplatne používa dezinfekčný prostriedok. Rúška sa podľa Aleša dajú kúpiť kdekoľvek a za rovnakú cenu, aká bola aj pred vypuknutím virózy.

„Časom sa zmenilo to, že thajská vláda zverejnila zoznam krajín, ktoré patria medzi rizikové. Cestujúci z týchto oblastí mali v Thajsku automaticky povinnú 14-dňovú karanténu. Ich rodinní príslušníci takisto. Miesta, kde sa pohybovali infikované osoby, sa dôkladne dezinfikovali,“ tvrdí.

Život ide ďalej

Na ceste späť na Taiwan dostal Aleš okrem imigračnej karty ešte ďalšiu - kvôli aktuálnej viróze Covid-19: „Po pristátí som čakal na zamestnancov, ktorí ju odo mňa zobrali a poznačili si moje údaje. Ak by som cestoval z krajín, ktoré patria do tzv. rizikovej zóny, tak okrem toho by som absolvoval dodatočné zdravotné kontroly. Tým sa kontrola na letisku končí,“ opísal.

„V meste je opäť všetko tak ako aj predtým. V obchodoch všetkého dosť, ľudia sa tvária neutrálne (usmievajú sa), nosia rúška. Život pokračuje ďalej. Stále platia nariadenia a povinnosti spojené s rizikovými krajinami. Zvýšili sa pokuty za nedodržanie týchto nariadení,“ uzavrel cestovateľ a dodal, že každému praje veľa zdravia, pevné nervy, pokoj a lásku.



Celý článok od Aleša si môžete v pôvodnom znení pozrieť na jeho cestovateľskom blogu photoandtraveling.com.