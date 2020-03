Klaudia Fiolová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pes írskeho prezidenta prerušil oficiálne rokovanie s Kate a Williamom. Dožadoval sa poškrabkania bruška

Prezidentov pes vtrhol do miestnosti plnej novinárov a kráľovskej návštevy, aby si od svojho pána vyžiadal trošku pozornosti.

Írsky prezident mal nečakanú návštevu počas rokovania — Foto: YouTube

DUBLIN 11. marca - Írsky prezident Michael D. Higgins mal minulý týždeň oficiálne rokovanie v prezidentskom paláci, počas ktorého sa stalo niečo nečakané. V momente, keď mal stretnutie s princom Williamom a Kate Middletonovou, sa do miestnosti votrel jeho psík, Bród. A práve ten si získal srdcia nielen všetkých zúčastenných, ale aj širokej verejnosti.

Prezidentov pes vtrhol nečakane do miestnosti plnej novinárov a kráľovskej návštevy

Írsky prezident má doma štvornohého miláčika menom Bród, čo v preklad znamená „pýcha“. Možno veľa ľudí ani nevedelo o jeho existencii, ale on sa postaral o to, aby ho už odteraz poznalo široké publikum. Nečakane totiž prerušil prezidentské rokovanie, vtrhol do miestnosti plnej novinárov a kráľovskej návštevy, aby si od svojho pána vyžiadal trošku pozornosti.

Namiesto toho, aby sa ľudia v okolí zľakli, začali po ňom pýskať a každý chcel zlatého psíka pohľadkať. Bród sa nepochybne dostal do stredobodu pozornosti. Sebavedomý psík nakráčal do miestnosti a mal jasný cieľ. Nájsť svojho pána, ktorý sedel na druhej strane miestnosti spolu so svojou manželkou, Sabinou a práve pózovali na fotografiu pre novinárov. Štvornohý miláčik si vedľa nich ľahol, vyžadoval si od svojho majiteľa maznanie a kým ho nedostal, ani sa nepohol z miestnosti, kde bolo viac ako 100 ľudí.

Šikovnej novinárke Razan Ibraheemovej sa podarilo tento moment zachytiť. Video zverejnila na Twitteri, kde ho videlo už viac ako 8,5 milióna ľudí. Prezident má doma dvoch mohutných bernských salašníckych psov, Bróda a Sióda, ktorí majú aj svoj vlastný Twitter a v Írsku sa tešia veľkej obľube.