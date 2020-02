TASR

MS v biatlone: Vo vytrvalostných pretekoch triumf Wiererovej, Paulína Fialková na 24. mieste

Najlepšie zo Sloveniek skončila Paulína Fialková na 24. mieste.

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková v cieli vytrvalostných pretekov žien na 15 km — Foto: TASR/Michal Svítok

Anterselva 18. februára (TASR) - Majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch sa na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve stala domáca Dorothea Wiererová. Najlepšie zo Sloveniek skončila Paulína Fialková na 24. mieste.

Wiererová získala po triumfe v stíhačke druhé zlato pred vlastným publikom. Stačili jej k tomu aj dve trestné minúty. Striebro získala s odstupom 2,2 sekundy Nemka Vanessa Hinzová, ktorá minula iba raz na poslednej položke. Bronz patrí Nórke Marte Olsbuovej Röiselandovej (+15,8).

Paulíne to pokazila tretia streľba

Paulína Fialková odštartovala preteky veľmi dobre. Prvú streľbu v ľahu absolvovala bez chyby a na medzičase mala druhý najlepší čas iba 1,6 sekundy za Nórkou Röiselandovou. Pri úvodnej streľbe v stoji netrafila hneď prvý terč, ani druhú položku v ľahu nezačala dobre, keď minula prvé dve rany.

Na štvrtej streľbe zaznamenala jednu chybu. „Tretia streľba všetko pokazila. Dostala som informácie, že dávam rany vľavo hore, no neupravila som mierku. Moja chyba, mala som zareagovať, budem si to vyčítať. Podarilo sa mi prísť na strelnicu menej zadýchaná ako v šprinte, no potrápil ma vietor. Do preteku s hromadným štartom vložím už úplne všetko a buď to výjde, alebo nevýjde,“ povedal Paulína Fialková.

Mladšiu zo sestier potrápila posledná položka

Mladšia zo sestier Fialkových Ivona si preteky pokazila na poslednej položke, skončila 40. Na prvých troch strieľala solídne s bilanciou 1-1-0. Lenže na záver zaznamenala tri trestné minúty

„Na lyžiach som sa cítila lepšie, ako vo všetkých ostatných pretekoch. Servismani odviedli brutálne dobrú prácu. Lenže vo štvrtom kole som prepískla tempo. Chcela som vygradovať tempo, lenže nechala som sa uniesť a na poslednej stojke sa mi roztriasli nohy a neustála som to. Vytrvalostné preteky nie sú moje najobľúbenejšie, ešte sú predo mnou príležitosti niečo ukázať,“ vyhlásila.

Z kvarteta Sloveniek trafila najviac terčov Veronika Machyniaková, ktorá minula dvakrát na prvej stojke a raz na druhej streľbe v stoji a obsadila napokon 63. miesto. Terézia Poliaková odštartovala preteky zle, so štyrmi ranami mimo. Potom už minula iba raz v ľahu na tretej polože a skončila na 86. mieste.