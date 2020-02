Dominika Pacigová

62-ročná modelka je hviezdou internetu: Som proti plastikám, starnutie je oslobodzujúce

Nikki robí to, čo ju napĺňa. Nosí oblečenie, ktoré sa jej páči a v ktorom sa cíti príjemne. Na nikoho sa nehrá a je sama sebou.

Na snímke pózuje Nikki Redcliffe — Foto: Instagram/nikkiredcliffe

BRIGHTON 7. februára - Nikki Redcliffe si po päťdesiatke začala užívať život plnými dúškami. Okrem toho, že podniká, podpísala zmluvu s modelingovou agentúrou. Nikdy nepodstúpila plastické operácie a na sociálnych sieťach nepoužíva filtre.

Sama tvrdí, že dnes, keď má 62 rokov, sa cíti rovnako sebavedome, ako sa cítila v čase, keď mala dvadsať rokov, uvádza portál Daily Mail.

Nosí to, v čom sa cíti príjemne

Nikki bola vždy posadnutá oblečením, no v čase, keď bola mamou, nemala dostatok času a peňazí na to, aby sa venovala móde. „V mladosti som nebola až tak sebavedomá. V živote som cítila tlak viacerých vecí, ktoré som nedokázala ovplyvniť, ako boli napríklad práca, deti, rodina, manžel či financie,“ skonštatovala Nikki.

Od detstva sledovala módne trendy, no až po päťdesiatke si uvedomila, že má svojský, ale jedinečný štýl. Začala tak nosiť oblečenie, v ktorom sa cíti príjemne. „Zistila som, že starnutie je oslobodzujúce. Milujem slobodu a nezávislosť. Teraz robím to, čo chcem, nosím, čo chcem, a som osobou, ktorou chcem byť,“ dodala.

Nepoužíva filtre ani skrášľovacie aplikácie

Fotkami chce poukázať na fakt, že aj ženy, ktoré majú 50 alebo viac rokov, nie sú neviditeľné alebo nedôležité. „Keď som bola mladšia, uvažovala som o plastickej operácii. Dnes som úplne proti takýmto zákrokom,“ uviedla Nikki, ktorá má na Instagrame viac ako 32-tisíc fanúšikov.

Nikki je vždy pozitívne naladená. Foto: Instagram - nikkiredcliffe

Keď pridáva fotky na sociálne siete, nepoužíva filtre ani skrášľovacie aplikácie. „Nenávidím, keď ľudia používajú filtre. Ak je to potrebné, hrám sa so svetlom a farbou na fotografiách, no nikdy si nemaskujem vrásky. Aký by to malo zmysel, keď ich v reálnom živote nedokážem skryť?“ pýta sa.

Nikdy nebojovala proti starnutiu

Nikdy nedržala drastické diéty ani extrémne necvičila. „Moja postava je výsledkom génov. Nikdy som nebojovala proti starnutiu a ani nechcem vyzerať mladšie. Chcem len vyzerať dobre,“ tvrdí 62-ročná Nikki, ktorá vyzerá skvele.

Po päťdesiatke ju oslovila modelingová agentúra a Nikki sa rozhodla, že s nimi uzavrie zmluvu. Predtým sa modelingu nevenovala, no dnes si to užíva. „Nepodliehajte tlaku spoločnosti. Dôležité je, aby ste sa cítili dobre vo svojom tele,“ uzavrela.

Nikki má jedinečný štýl. Foto: Instagram - nikkiredcliffe