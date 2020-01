Lenka Miškolciová

Dnes o 14:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prvý veľký hit tohto roka? Spoko z kapely Smola a Hrušky s Mirkou Miškechovou spievajú naživo svoj nový duet

Romantická novinka od dvoje slovenských hudobníkov má našliapnuté na úspech.

— Foto: Dobré rádio

BRATISLAVA 17. januára - Pesničkárka Mirka Miškechová a Spoko, frontman kapely Smola a Hrušky, to cítia rovnako. Aspoň to napovedá ich spoločný duet s názvom Aj ty to tak cítiš, ktorý dnes predstavili vo vysielaní Dobrého rádia. Ako vzniklo spojenie pesničkárky, ktorú môžete poznať aj z piesne s českým spevákom Xindlom X - Cudzinka v tvojej zemi a známeho slovenského hudobníka? Pomerne jednoducho. Pred rokmi sa stretli na koncerte Jarka Nohavicu a odvtedy na seba nezabudli. To bol sčasti aj dôvod, prečo si Spoko vybral práve Mirku, aby s ním spolupracovala na novej piesni.

Vypočujte si nový romantický duet od dvojice talentovaných slovenských hudobníkov, ktorí naživo odpremiérovali vo vysielaní Dobrého rádia.