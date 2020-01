Hasičom a príslušníkom horskej služby sa od nového roka zvýšili platy

TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Horskej záchrannej služby (HZS) sa od nového roka zvýšili platy o desať percent. Podľa novej tabuľky by sa mali platy pohybovať od 690 eur až do 1825,5 eura v závislosti od rokov praxe a zaradenia do platovej triedy.

Zvýšenie schválila vláda v decembri 2019 na návrh Ministerstva vnútra SR. Nariadenie vlády nadväzuje na kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sú rovnako účinné od 1. januára. So zvýšením ráta aj štátny rozpočet. Finančný dosah na rozpočet predstavuje sumu 10,07 milióna eur, z toho mzdy sú 7,39 milióna eur.

Zvýšia sa aj platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. januára zvyšujú o desať percent, tak ako to bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Pedagogickí a odborní zamestnanci napríklad v platovej triede štyri pracovnej triedy jeden dosiahnu platovú tarifu vo výške 738,50 eura. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1336 eur mesačne.

Od 1. januára sa menia aj platové tarify učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Tí v platovom stupni jeden s počtom rokov praxe do dvoch v platovej triede šesť zarobia 807,50 eura. Najvyššia suma je v platovom stupni 14 s počtom rokov praxe nad 40 a v platovej triede 11. Suma tam dosahuje výšku 1706 eur.

Účinnosť nariadenia vstupuje do platnosti začiatkom Nového roka z dôvodu plnenia záväzku vyplývajúceho z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020.