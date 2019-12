TASR

Hokej-MS20: Slovensko odštartuje proti Kazachstanu, o deň neskôr ich čaká obhajca

Po úvodných súbojoch s Kazachstanom a Fínskom sa následne stretnú v skupine so Švajčiarskom a Švédskom.

Ilustračná fotka — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na 44. juniorskom svetovom šampionáte (26. decembra 2018 - 5. januára 2019) predstavia v základnej A-skupine v českom Třinci. Hneď na úvod ich v piatok 27. decembra čaká Kazachstan, o deň neskôr nastúpia proti obhajcom titulu z Fínska. Najvýraznejšou zmenou v tíme Slovenska v porovnaní s uplynulým šampionátom je post hlavného trénera. Róbert Petrovický vystriedal Ernesta Bokroša, ktorý viedol slovenskú juniorskú reprezentáciu a projekt HK Orange 20 od začiatku sezóny 2011/2012.

Mladí Slováci by mohli mať v třineckej Werk Aréne prakticky domáce prostredie, keďže všetky štyri stretnutia odohrajú približne 15 km od hraníc so Slovenskom. Po úvodných súbojoch s Kazachstanom a Fínskom sa následne stretnú v skupine so Švajčiarskom a Švédskom.

Záverečnú fázu prípravy na MS absolvovali mladí slovenskí hokejisti v Žiline. Realizačný tím mal k dispozícii päť kompletných útokov, z nominácie postupne vypadli brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš, Filip Čenka. Konečnú nomináciu realizačný oznámi po zápasoch s Českom (nedeľa 22. decembra v Třinci) a Ruskom (pondelok 23. decembra). V príprave sa mladí Slováci stretli aj s Olympijským výberom SR do 23 rokov, podľahli mu 4:7. „Šance na MS máme vždy. Ak budeme plniť to, čo tréneri chcú, máme predpoklad na úspech. My si budeme klásť tie najvyššie ciele, teda aby sme to celé vyhrali," povedal útočník Dominik Jendek.

Medzi najväčších ťahúňov slovenskej ofenzívy by mal patriť útočník Oliver Okuliar, jeden z najproduktívnejších hráčov prestížnej kanadskej juniorskej súťaže WHL. Svoj tím Lethbridge Hurricanes ťahal v doterajšom priebehu ročníka najmä gólmi. V 32 stretnutiach ich strelil 23, druhý najvyšší počet spomedzi jednotlivcov v súťaži. „Snažím sa bojovať, drieť pre tím, byť prínosný. Tréneri v klube sú spokojní, verím, že poteším aj reprezentačných. Máme bojovný tím a či by som mal patriť medzi ťahúňov? Ja chcem dať do hry všetko čo viem, ale nemalo by sa všetko hodiť na jedného hráča," povedal Okuliar.

Sekundovať by mu mal Maxim Čajkovič, ktorého si v treťom kole tohtoročného draftu vybral tím Tampa Bay Lightning. „Podľa mňa je veľmi dobré, že sú majstrovstvá v Čechách. Priláka to veľa slovenských fanúšikov a verím, že oni nás poženú k najlepším možným výsledkom. My samozrejme pôjdeme do každého zápasu s tým, že ho chceme vyhrať. Dôležité je ísť od zápasu k zápasu a podať vždy lepší výkon ako v poslednom zápase. Keď sa nám toto podarí, tak sa vôbec nebojím o konečné umiestnenie," povedal 18-ročný krídelník.

Domáca česká reprezentácia otvorí celý turnaj vo štvrtok 26. decembra prestížnym duelom s Ruskom. V B-skupine sa stretne ešte s Nemeckom, USA a Kanadou. Hrací systém sa oproti predošlým rokom nezmenil, z oboch skupín postúpia do štvrťfinále prvé štyri tímy, pričom si v ňom zahrajú krížovým spôsobom. Záverečné boje o medaily sa už kompletne odohrajú v ostravskej Ostravar Aréne, domovskom stánku extraligových Vítkovíc. Finále je na programe v nedeľu 5. januára.

Pozornosť na šampionáte bude pútať aj niekoľko možných budúcich hviezd. Kanada sa predstaví s očakávanou jednotkou budúcoročného draftu Alexisom Lafrenierom. Silný výber budú mať tradične aj Rusi s hráčmi ako Grigorij Denisenko či Alexander Romanov, obaja hrávajú pravidelne v KHL. V zámorí zasa vynikajú talenty ako Jegor Zamula, Jegor Sokolov či Nikita Alexandrov. K favoritom bude patriť aj výber USA. Obhajcovia strieborných medailí prídu do Česka s piatimi hráčmi vlaňajšieho kádra. Najväčšou hviezdou tímu bude Olivera Wahlstrom, ktorý podpísal pred začiatkom sezóny nováčikovský kontrakt s New Yorkom Islanders. Posily z NHL budú mať aj Švédi, konkrétne obrancu Rasmusa Sandina z Toronta Maple Leafs a útočníka Davida Gustafssona z Winnipegu Jets.

Turnajový formát zostáva oproti minulým rokom nezmenený. Desať tímov je rozdelených do dvoch skupín po piatich, pričom do vyraďovačky postúpia štyri najlepšie z každej skupiny. Vo štvrťfinále sa hrá klasicky krížovým systémom (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A). Tímy na posledných priečkach v skupinách budú hrať o udržanie v najvyššej kategórii v minisérii na dve víťazné stretnutia. Zostupujúceho nahradí o rok medzi elitou Rakúsko, ktoré vyhralo turnaj A-skupiny 1. divízie MS. Ak sa duely v skupinách skončia nerozhodne, bude nasledovať predĺženie 5 minút, na ľade budú traja hráči na každej strane. Ak sa nerozhodne, nasledovať budú samostatné nájazdy. Vo vyraďovačke sa systém zmení. Predlžovať sa bude 10 minút, hrá sa tzv. "rýchlu smrť" v počte hráčov štyria proti štyrom. Ak sa nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy. V prípade remízy vo finále bude nasledovať 20-minútové predĺženie v počte hráčov štyria proti štyrom, po ňom budú na rade samostatné nájazdy.

Vyraďovacia časť turnaja sa začne 2. januára a vyvrcholí súbojom o zlato 5. januára 2019.