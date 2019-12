TASR

Dnes o 15:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hudba: Celeste Buckingham predstavuje nový videoklip Time Is Ours

Vo videoklipe chcela Celeste vykresliť nespútanosť času, preto si do jednej zo scén vybrala naozaj výnimočných hercov. Spoločne s ňou si v scéne zahrali dvaja vlci, presnejšie povedané Československí vlčiaci Floby a Avan, ktorí si zahrali úlohu vlkov.

Na snímke speváčka Celeste Buckingham. — Foto: TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) – Speváčka Celeste Buckingham po rušnom a pracovne náročnom lete uzatvára rok singlom a novým videoklipom Time Is Ours. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čahojová.

Celeste Buckingham má za sebou rušný rok plný nových pracovných výziev a projektov. Medzi tie najsledovanejšie patrili jej letný singel Voiceless, soundtrack filmu Kto je ďalší, prelomový koncert na festivale Sziget či výnimočný projekt v spolupráci so SND Bondovky v Opere. Na záver roka sa Celeste pripomína fanúšikom s ďalšou novinkou – singlom Time Is Ours. Skladbu vydala na svojom doposiaľ poslednom štúdiovom albume Bare (2017) a pred blížiacimi sa Vianocami sa rozhodla piesni venovať nový hudobný šat i videoklip.

"Time Is Ours je pre mňa veľmi špeciálna a osobná skladba. Vznikala totiž v čase, keď do našej hudobnej rodiny prišiel nový život, narodilo sa malé dievčatko a zároveň v tom istom čase ma opustil môj milovaný starý otec. V tej istej chvíli som pocítila príchod nového života i odchod starého života a spojilo sa to vo mne do takej silnej emócie, že z toho vznikla nová pesnička,” hovorí Celeste o inšpirácii, vďaka ktorej emotívnu skladbu zložila. "Uvedomila som si, že všetci máme len jeden čas. Keď som videla, ako prišiel na svet nový život a ten starý bol zrazu nenávratne preč, pripomenulo mi, aké vzácne sú tie chvíle, ktoré všetci máme.”

"Som veľmi rada, že sa nám podarilo do klipu zapojiť tieto krásne zvieratá, pretože okrem toho, že sú dokonalou metaforou nespútanosti času, každý z nich môže tiež symbolizovať jeden zo životov, ktoré inšpirovali vznik tejto pesničky,” hovorí Celeste.

Réžie klipu sa ujal Martin Miko a nakrúcalo sa na bratislavskej Kolibe a tiež v pôvodnej budove Bratislavského konzervatória, ktoré Celeste navštevovala ako dieťa. "Natáčanie klipu prebehlo veľmi rýchlo, na pľaci sme strávili približne šesť hodín a všetko išlo podľa plánu,” hovorí režisér.

"Pesničku som napísala už dávnejšie s Martinom Maxom Šrámekom a Matejom Miklošom na môj album Bare, ale táto verzia je so zborom BL Gospel. Produkoval ju Rasťo Dubovský, ktorý sa spoločne s Jurajom Lehutom postaral aj o finálny mix a mastering. O aranžmány zboru sa postaral Remo,” spomína Celeste všetkých spolupracovníkov na svojej novinke.