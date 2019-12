Dominika Pacigová

Dnes o 10:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bude sa nakrúcať nová verzia filmu Sám doma. Toto bude nový Kevin

Film by mali začať nakrúcať začiatkom roka 2020 v Kanade. Tešiť sa môžete na viaceré novinky.

LOS ANGELES 12. decembra - Film, ktorý sa už neodmysliteľne spája s Vianocami, mal premiéru v roku 1990. Prvá verzia filmu zožala veľký úspech a herec Macaulay Culkin, ktorý je mnohým známy ako Kevin McCallister, sa vďaka tejto úlohe stal slávnym po celom svete. Vianočná klasika zarobila viac ako 385 miliónov libier. Už na budúci rok sa však budete môcť tešiť na novú verziu filmu a nových hlavných predstaviteľov, uvádza portál BBC.

Noví predstavitelia

Nová verzia filmu Sám doma nebude taká, na akú sme zvyknutí. Hlavnú úlohy by mal prevziať 10-ročný Archie Yates, ktorý len prednedávnom účinkoval vo filme Jojo Rabbit. Nemal by však stvárňovať postavu Kevina McCallistera, no malo by ísť o veľmi podobnú postavu. Vo filme by mal hrať aj Rob Delaney či Ellie Kemper.

Na snímke je Archie Yates. Foto: TASR / AP

Film by mali začať nakrúcať začiatkom roka 2020 v Kanade. Pozrieť si ho budete môcť na televíznom kanáli Disney+.