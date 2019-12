Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Časom čokoľvek pominie, no ozajstná láska nie. Tieto fotky sú toho dôkazom

Pozrite si fotky dvojíc, ktoré dokazujú, že čas nie je dôležitý, keď ide o lásku.

Svadobčania na ich prvej spoločnej ceste, a o 60 rokov neskôr — Foto: © Unknown / Imgur

BRATISLAVA 3. decembra - Kto by nechcel zažiť lásku na celý život? Nádherné a dojemné príbehy, ktoré vidíme často vo filmoch, môžu byť aj pravdivé. Zamilovať sa do niekoho je jednoduché, ale vydržať po boku toho druhého dlhé roky, to je kus práce. Ozajstná láska ale existuje a toho sú dôkazom aj nasledujúce dvojice, ktoré vydržali po boku toho druhého aj niekoľko desaťročí. Pozrite sa na fotky, ktoré dokazujú, že keď sa dvaja naozaj majú radi, čas nie je dôležitý.

Aj po 26 rokoch sa na ňu pozerá tak isto zamilovane — Foto: © dat_me / Reddit

Tá istá motorka, to isté miesto, tá istá dvojica — Foto: © LazyFlamingRooster / Reddit

Ich manželstvo funguje aj po 30 rokoch — Foto: © Laurie712 / Reddit

Svadobná fotka z roku 1867 a druhá fotka je z roku 1917 — Foto: © vanblarcom / Reddit

Výraz babky je na nezaplatenie — Foto: © Kozmi / Reddit

Povedali im, že sa nemajú zobrať kvôli ich diagnóze. Oni ale dokázali, že sa to aj napriek tomu dá — Foto: © vanish619 / Reddit

Niektoré veci sa nemenia ani časom — Foto: © maxxhock / Reddit

60 rokov neskôr, a stále po jeho boku — Foto: © Unknown / Reddit

Ani po 50 rokoch sa nevedia jeden druhého vynadívať — Foto: © billhelmscream / Reddit