Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mama troch detí zistila, že porazila rakovinu prsníka. O 10 minút vyhrala viac ako milión eur

Na päťdesiatročnú Lynu Price pracujúcu v práčovni sa doslova vysypalo šťastie. Najprv zistila, že po 4 rokoch porazila rakovinu. Krátko na to sa stala milionárkou.

V rodine majú šťastie. Manželia sú vzdialení príbuzní muža, ktorí v marci vyhral 71 miliónov libier. — Foto: Reprofoto The Sun/Athena Picture Agency

NEW TREDEGAR 15. novembra – Lyna z Veľkej Británie mala pred sebou ťažké chvíle. Napäto otvárala list, v ktorom boli výsledky vyšetrení, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť rakovinu. Nemohla uveriť vlastným očiam. Ukázalo sa, že po náročnom štvorročnom boji nad rakovinou konečne zvíťazila.

O 10 minút na to sa vrátil domov jej manžel David. Oznámil jej, že v lotérii vyhrali jeden milión eur.

Výhru oslávila vo vani

Matka troch detí pre britský denník The Sun povedala, čo v tom momente prežívala: „Čo som povedala ako prvé, vám nemôžem povedať, je to neslušné, ale bola som v úplnom šoku.“

Manželia majú veľké šťastie. Foto: Pixabay/nattanan23

„Triasla som sa a stratila som reč, čo sa nikdy predtým nestalo,“ povedala šťastná výherkyňa s tým, že si to rovno namierila do vane. Dopriala si dvojhodinový kúpeľ, aby všetko strávila.

Pre Davida je najväčšou výhrou zdravie manželky

David bol práve v práci, keď zistil, že s Lynou vyhrali milión libier v súťaži Euromillions Millionare Maker. V prepočte je to približne 1 167 000 eur. „Šiel som domov, aby som jej to rýchlo povedal, ale ona mala svoje vlastné ohromné noviny. To, že je zdravá je pre mňa viac ako milión,“ vyznal sa David.

David a Lynna Price. Foto: Facebook/Lynne Price

Okrem toho prezradil, že kolegovia v práci mali preňho príznačnú prezývku „šťastný Dai.“ „Bol to vždy tak trochu vtip, ale dnes sa to stalo pravdou, stále tomu nemôžem uveriť,“ povedal nadšene.

Lyne diagnostikovali rakovinu prsníka v roku 2015. Zdá sa, že je z najhoršieho vonku. Manželia sa na budúci mesiac plánujú vydať na cestu do sveta. Zároveň oslávia 33. výročie svadby.