Krásne tajomstvo Robina Williamsa: Ak ho chceli mať vo filme, štúdiá museli splniť jednu podmienku

Herec mal veľké srdce, jeho cieľom bolo rozosmiať každého. Pokiaľ sa mu to nepodarilo hneď, skúšal to ďalej, až by sa bol rozosmial aj ten najtrpkejší človek pod slnkom.

— Foto: TASR/AP

PARADISE CAY 26. septembra - Keď sa v auguste 2014 v médiách objavila správa o úmrtí obľúbeného komika Robina Williamsa, nik tomu nechcel uveriť. Bola to však pravda. V tom čase 63-ročný rodák z Chicaga sa rozhodol ukončiť svoj život a spáchal samovraždu. Trpel depresiou a pocitmi úzkosti. Na internete sa odvtedy objavilo nespočetné množstvo dojemných príbehov z hercovho súkromia, ktoré nám pripomenuli, akým výnimočným človekom bol.

Herec s veľkým srdcom

Muž menom Brian Lord v príspevku na svoj blog opísal svoj zážitok s hercom. Pokúšal sa ho dostať na jedno podujatie, napokon to síce nevyšlo, ale Brian si z toho odniesol zážitok. To, čo sa dozvedel, úplne zmenilo jeho názor na herca. „Zmenilo to spôsob, akým som hľadel na Robina Williamsa na obrazovke. Odvtedy som už nedokázal pozerať film s ním bez toho, aby som na to nemyslel,“ napísal v blogu.

Robin Williams získal zlatú sošku Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Dobrý Will Hunting. Foto: TASR/AP

Špeciálna požiadavka pre štúdiá

Všetky herecké hviezdy, speváci a rôzne iné celebrity majú „podmienky“, ktoré kladú záujemcom o ich služby. Takouto podmienkou môže byť vírivá vaňa alebo aj osobný šofér. Robin Williams mal taktiež jednu. Všetky filmové štáby, ktoré chceli, aby sa objavil v ich diele, požiadal, aby najali niekoľkých ľudí bez domova. Chcel im pomôcť v adaptácii sa do bežného života.

Robina Williamsa, ikonu americkej filmovej a divadelnej komédie, našla polícia mŕtveho 11. augusta 2014. Spáchal samovraždu. Foto: TASR/AP

Ako uvádza portál Shared, neplatilo to iba pri filme. Robin mal rovnakú podmienku pre akúkoľvek organizáciu, ktorá ho kontaktovala s ponukou.

