Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V 60. a 70. rokoch bola československou ikonou. Keď pred 20 rokmi zomrela, takmer nik si to nevšimol

Tatiana Hubinská sa preslávila ako speváčka, hoci na začiatku kariéry sedela za klávesami. Posledných dvadsať rokov svojho života strávila mimo svetla reflektorov a zomrela 6. apríla 1999.

Tatiana Hubinská. — Foto: reprofoto Youtube

BRATISLAVA 18. septembra - Tatiana Hubinská bola výraznou postavou slovenskej, v tom čase ešte československej, hudobnej scény. Nahrala štyridsať singlov a účnikovala v sedemdesiatich televíznych reláciách. Publikum ju milovalo a ona milovala mikrofón.

Z klavíra prešla k mikrofónu

Tatiana Hubinská sa narodila v roku 1944 v Paríži. Ako dvojročná sa s rodičmi, ktorí do Francúzska prišli za prácou, presťahovala na Slovensko a od roku 1949 žili v Komárne. Tam absolvovala Ľudovú školu umenia v hre na klavíri. Hudbu mala v krvi už odmala. Vo svojej jedinej veľkej platni spomína na toto obdobie: „Prijali ma aj na bratislavské konzervatórium a zdalo sa, že už nič nemôže brániť tomu, aby som sa stala profesionálnou klaviristkou. Na jednom večierku som pre svojich priateľov zaspievala niekoľko populárnych pesničiek a náhodou si to moja priateľka, ktorá pracovala v koncertnej agentúre, nahrala na magnetofón. Keď si záznam prehrávala na pracovisku, do miestnosti vstúpil populárny Gustáv Offermann, ktorý vtedy viedol špičkovú slovenskú skupinu a práve potreboval speváčku. No a potom už išlo všetko veľmi rýchlo...“

Vďaka svojmu talentu Tatiana precestovala Európu a Severnú Ameriku. Foto: reprofoto Youtube

Cesta ku sláve

Nasledovala dlhá šnúra koncertov v Európe. Gustáv Offermann Tatiane otvoril cestu ku sláve. V tom období nahrávala piesne pre československý rozhlas a televíziu a vznikol aj jej prvý hit s názvom Hallo baby, hallo boy. Ďalšie hity ako Casanova, Ako malý psík, Ty musíš prísť zožali slávu. Poslucháčom sa jej piesne páčili, čo sa odzrkadlilo aj na Tatianinej popularite.

Preslávil sa hlavne duet s Marcelou Laiferovou Čítam si horoskop. S touto skladbou súťažila aj na Bratislavskej lýre, z ktorej si však neodniesla žiadnu cenu. V rokoch 1968-1969 spolupracovala s Orchestrom Gustáva Broma a experimentovala s viacerými druhmi hudby. Okrem pop music sa venovala aj džezu.

Ako uvádza Ženský web, v rakúskom Innsbrucku sa zúčastnila na Cup a Europe, kde obsadila tretie miesto. Do Bratislavy sa vrátila v roku 1970 a vystupovala ešte štyri roky. Posledné dva spevácke roky sa ešte stihla začať venovať aj country hudbe, ktorá v tom čase zažívala vzostup.

Nešťastie v láske

Tatiana sa po prvý raz vydala za Vlada Hlaváčka, ktorý jej napísal texty k niekoľkým piesňam. Manželstvo bolo nešťastné, možno aj preto, že pôvodne sa Tatiana mala vydať za jedného Nemca, ktorého stretla počas koncertnej šnúry s Combom Gustáva Offermanna. Muž krátko pred svadbou „zdupkal“ a Tatiana sa uchýlila k poháriku. Jej ďalšie manželstvo s architektom Milanom Šavlíkom (okrem iných budov navrhol bratislavskú nemocnicu Kramáre) bolo o niečo úspešnejšie. Dvojica milovala cestovanie, preto sa zosobášili v Tatianinom rodnom meste, Paríži.

Speváčka prežila niekoľko sklamaní z lásky. Foto: reprofoto Youtube

Tichý zákaz od komunistov

Na konci sedemdesiatych rokov sa Tatiana rozhodla odložiť mikrofón. Až do konca života ju živil manžel, ktorý na vtedajšie pomery zarábal nadmieru dobre. Chýry tvrdili, že prestala spievať kvôli svojim textom, vraj dostala tichý zákaz, iní zasa hovorili, že za to mohol jej zdravotný stav. Aká je pravda, nikto nevie.

„Že moje snaženie neostáva bez ohlasu, som si uvedomila vtedy, keď som v roku 1967 preberala cenu Supraphonu za najviac predaných platní na Slovensku.“ Tatiana Hubinská

Vo videu nižšie si môžete pozrieť zábery zo súkromného archívu populárnej speváčky.

Ikona zomrela a takmer nikto si to nevšimol

Tatiana Hubinská bola výraznou postavou 60. a 70. rokov, hoci posledných dvadsať rokov svojho života strávila mimo svetla reflektorov.

„Známa slovenská speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská, obľúbená predovšetkým v 60. a 70. rokoch, zomrela náhle v utorok 6. apríla vo veku 54 rokov.“ Táto strohá správa v roku 1999 informovala o smrti speváckej ikony, ktorá v tej dobe už žila v ústraní, preto verejnosť o nej takmer nič nevedela. Z koncertných pódií aj obrazoviek sa vytratila viac ako dvadsať rokov pred svojou náhlou smrťou. I napriek tomu je prekvapivé, že žiadne médium neprinieslo o speváčke spomienkový medailón, a tak postupne zapadla do zabudnutia...