Leto na Oravskom hrade vyvrcholí nočnou prehliadkou s Drakulom

Uskutoční sa v piatok 30. augusta. TASR o tom informovala riaditeľka správcovského Oravského múzea Pavla O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková.

Oravský hrad — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Oravský Podzámok 22. augusta (TASR) – Vyvrcholením tohtoročných letných podujatí na Oravskom hrade bude posledná nočná prehliadka s názvom Drakula – upír Nosferatu.

„Všetci hradní duchovia čakajú spolu s Drakulom na ich najväčšiu slávnosť, ktorou je práve táto nočná prehliadka. Návštevníci sa môžu tešiť na napínavý program, pri ktorom sa im zatají dych. Upír Nosferatu, ktorý bol inšpiráciou pre prvý nemý horor na svete, natočený v roku 1922 práve na Oravskom hrade, si príde urobiť na svoj hrad poriadok," priblížila riaditeľka múzea.

Zavítať do sveta duchov a strašidiel môžu návštevníci hradu v čase od 20.00 h do 01.30 h. Podujatie nie je vhodné pre deti do 15 rokov. Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo", je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241.

Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.