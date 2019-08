TASR

Festival Slížovica bude tento rok v areáli Agrokomplexu Nitra

Vlastný hudobný festival skupiny Horkýže Slíže je spojený s oslavou jej 27. narodenín a Slížovica už ohlásila finálny lineup.

Spevák kapely Horkýže Slíže Peter — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 20. augusta (TASR) - Festival Slížovica sa sťahuje do nového priestoru, 28. augusta rozbalí ôsmy ročník tohto podujatia svoj hlavný stan v areáli Agrokomplexu v Nitre. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Na akcii vystúpia Horkýže Slíže, britská kapela Skindred, slovenské skupiny Inekafe, Davová psychóza, Zoči Voči, Le Payaco, Heľenine oči, Ranná nevoľnosť, česká Vypsaná fixa a česko-slovenský John Wolfhooker. Nebude chýbať ani tradičná Lapášanka a varenie s Marcelom Ihnačákom.

Slížovica je hudobný festival, ktorý spája slovenských a zahraničných hudobných umelcov, ale najmä priateľov kapely Horkýže Slíže. „Slížovica bude pre nás tak, ako obyčajne, takým záverom leta. Keďže sme v Nitre doma, je to pre nás také stretnutie so známymi a kamarátmi, s ktorými sa počas roka nemáme kedy vidieť. Sú to veľmi príjemné stretnutia s ľuďmi, ktorých povedzme rok nevidíš. Pokecáme, povedia, čo nové, čo sa im na Slížovici páči a čo menej a my sa potom snažíme urobiť to na budúci rok zas o čosi lepšie. Pretože, keď sú spokojní ľudia, fanúšikovia, naši kamaráti a všetci zúčastnení, vtedy sme spokojní aj my. A čo sa týka prekvapení, príďte sa pozrieť a nechajte sa prekvapiť," uviedol pre médiá gitarista Horkýže Slíže Juraj Štefánik.

„Po tom, ako minulý rok zostalo pred bránami vstupu na Slížovicu množstvo ľudí a my sme sa mohli v predvečerných hodinách pochváliť, že festival je vypredaný, rozhodli sme sa prejsť do areálu, ktorý je väčší. Sťahujeme sa na Agrokomplex. Bude tam viac komfortu pre ľudí, viac sa ich tam zmestí. No to nezaručuje, že lístok si bude môcť kúpiť každý. Aj tu je určitá kapacita. Pribudne aj viac atrakcií, viac jedla, barov, zábavy. Úplnou novinkou bude napríklad stánok Rockovej školy, kde si budú môcť ľudia zahrať na hudobných nástrojoch. Pre deti pripravujeme aj playstation kútik," informuje organizátor Patrizio Gente.