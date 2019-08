TASR

Dnes o 10:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklistický maratón Horal oslavuje 20 rokov, očakávajú 900 cyklistov

Na snímke deti na Detskej tour Petra Sagana, ktorá bola súčasťou Horal víkendu popri preteku Majstrovstiev Európy 2017 UEC v maratóne horských bicyklov vo Svite 13. augusta 2017. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Svit 8. augusta (TASR) – Podtatranské mestečko Svit bude po roku opäť dejiskom horského cyklistického maratónu. Horal mal premiéru pred 20 rokmi, keď skupina nadšencov horskej cyklistiky zorganizovala v roku 2000 pokusný prvý ročník. Zúčastnilo sa ho 50 cyklistov, tento rok v sobotu 10. augusta, v rámci jubilejného 20. ročníka, očakávajú organizátori približne 900 účastníkov. Informovala o tom Daniela Virostko z Mestského úradu vo Svite.

Hlavným areálom pretekov ostáva priestor pri Iskra Aréne a Mestskom úrade vo Svite. Tohtoročná trasa povedie Kozími Chrbtami, Nízkymi Tatrami a okolím Kráľovej Hole. „Tratí a kategórií je päť – Krejzi, Lejzi, Senzi, Ízi a Dejzi a sú volené tak, aby si cyklista každej výkonnostnej kategórie našiel tú svoju,“ konkretizovala Virostko a zdôraznila, že Horal je v súčasnosti uznávaným cyklistickým podujatím nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle.

Dvakrát sa v rámci neho konali Majstrovstvá Slovenska, pravidelne je súčasťou Slovenského pohára a je členom medzinárodných seriálov. Doposiaľ najvýznamnejšou súčasťou maratónu boli Majstrovstvá Európy v roku 2017, kedy bola aj rekordná účasť a Svit hostil viac než 1600 cyklistov.

„Hlavnými organizátormi jubilejného ročníka sú ŠK HORAL – ALTO Slovakia, mesto Svit a obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce, Šumiac a Telgárt,“ dodala Virostko. Zároveň upozornila, že cyklistika je ekologický šport a pohybová aktivita, preto sa organizátori spolu s hlavným partnerom budú snažiť presadzovať to, čo je horským cyklistom vlastné a prirodzené.

Jubilejný 20. ročník teda bude charakteristický minimalizáciou používania jednorazových plastových produktov. Tisíce pohárov, misiek, príborov či tašiek budú nahradené buď kompostovateľnými produktmi, alebo opakovane použiteľnými výrobkami.

Do organizácie sa okrem profesionálov zapája aj viac než 200 dobrovoľníkov. V rámci projektu EÚ ERASMUS+ vznikla medzinárodná spolupráca mladých dobrovoľníkov ENcourage Involve Engage. V rámci nej si mladí dobrovoľníci pracujúci na horských cyklomaratónoch v Česku, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku vymieňajú praktické skúsenosti.

„Aj tento rok nebudú chýbať detské preteky Horal Junior. Zapojiť sa môžu deti každého veku na odrážadlách, trojkolkách či bicykloch, ale aj tínedžeri, pre ktorých nie je problém absolvovať zopár terénnych prvkov. Horal Junior štartuje pri Kolibe v sobotu od 14. hodiny,“ doplnila Virostko s tým, že pre rodiny je určená trasa Horal Dejzi, ktorá vedie cez Lopušnú dolinu, Vápenicu, Spišskú Teplicu a späť do Svitu.

V súvislosti s organizáciou pretekov musia vodiči rátať s uzávierkami miestnych komunikácií. Od piatku 9. augusta od 16.00 h do soboty 10. augusta do 22.00 h budú úplne uzatvorené ulica Štefánikova, od križovatky s ulicou SNP po križovatku s ulicou Fraňa Kráľa a ulica Hviezdoslavova, od križovatky s ulicou Štúrovou po most. „Obchádzka povedie v uvedenom čase cez ulicu Štúrovu a ulicu Fraňa Kráľa, ktorá bude obojsmerná," dodala Virostko.