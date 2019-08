Hlboké nad Váhom: Jedinečné prostredie Hlbockého vodopádu využívajú aj filmári

TASR

Hlboké nad Váhom je vstupnou bránou k viacerým zaujímavým turistickým trasám.

Hlboké nad Váhom 3. augusta (TASR) – Hlbocký vodopád je turisticky známou atrakciou obce Hlboké nad Váhom v okrese Bytča. Jedinečné prostredie pätnásťmetrového vodopádu mohli obdivovať aj diváci obľúbených rozprávok Perinbaba, Soľ nad zlato, Sokoliar Tomáš a Dúhenka.

Starostka Karina Holešová vidí v turistickej atrakcii veľký potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. "Plánujeme spoluprácu s poľskou Gminou Istebna. V rámci spoločného projektu chceme obnoviť turistický chodník a vybudovať oddychovú zónu na lúke pod vodopádom. To nás v blízkej dobe čaká a myslím si, že pritiahneme turistov. Bude to pre nich priestor, do ktorého si môžu prísť oddýchnuť," povedala Holešová.

Hlboké nad Váhom je podľa nej vstupnou bránou k viacerým zaujímavým turistickým trasám. "Od Hlbockého vodopádu môžu turisti pokračovať cez les na hrebeň Roháča, ktorý je križovatkou viacerých turistických chodníkov. Napríklad na Hričovský hrad, Hrad Súľov či Lietavský hrad. Sú to veľmi atraktívne pešie túry s výhľadmi na Javorníky a Malú Fatru," doplnila starostka.

Turisti môžu využiť aj trasu, ktorá sa začína pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie. "Cez kalváriu môžu prejsť na kopec Hôrka, ísť po turistickej magistrále a prídu až k vodopádu. Je to krásny poldňový výlet, s mierne náročnou turistikou. Od vodopádu sa dá pokračovať až na sedlo Roháč," dodala Holešová.

Víly z Hlbockého vodopádu sa podľa povesti, ktorú zaznamenal kronikár obce Imrich Krajíček, zjavujú ľuďom, keď ich zmáha veľká bieda. Jedným z nich bol Janko. "Neurodilo sa mu ani za hrsť zemiakov. Márne sa od svitu do mrku k zemi skláňal, iba čo prach do hrste zbieral. V črevách mu vyhrávalo od hladu a v očiach mu černelo od márnej driny na poli. Bol taký ukonaný, že si išiel do horičky hlavu ochladiť. Nabral vodu z miesta, na ktorom tancovali víly a tou vodou pokropil hrudy na poli. Ešte ani poriadne na zem tie kvapky nedopadli a hrudy sa premenili na zlato. Mal si za čo Janko chleba kúpiť a hlad zahnať, ba aj na novú chalupu mu zostalo. Hovorí sa však, že odvtedy sa víly z Hlbockého vodopádu nikomu neukázali. Prídu až vtedy, keď bude ľudí veľká bieda zmáhať. Potom sa voda z ich šľapají premení na zlato," uvádza sa v povesti Víly z vodopádu.