Aj napriek jeho drzosti mu Simon dal druhú šancu. Za necelú pol hodinu sa naučil novú pieseň a ohúril porotu

Klaudia Fiolová

Včera o 21:19

Vďaka dobrému srdcu Simona sa mladík dostal do ďalšieho kola — Foto: YouTube

HOLLYWOOD 1. júla - Obľúbená talentová súťaž prináša divákom nielen talenty, ale aj zaujímavé situácie. Nebolo to inak ani pri jednom výberovom kole, keď sa na pódiu objavil mladý spevák Lamont Landers s neobyčajným hlasom. Po pár sekundách ho ale jeden z najobávanejších porotcov v strede pesničky zastavil. Podľa Simona to nebol pre neho vhodný výber. Lamontovi sa reakcia poroty nepáčila a najprv sa obrátil k publiku, čo si o tom oni myslia. Drzá reakcia mladíka Simona trošku nahnevala, ale aj napriek tomu ukázal, že má srdce na správnom mieste. Dal umelcovi šancu na prípravu ďalšej pesničky. Rodák z Alabamy najprv nechcel túto šancu od Simona prijať, no napokon si to rozmyslel. S novou piesňou, ktorou vystúpil ohúril nielen publikum, ale aj porotu. Na konci priznal, že sa správal drzo, ale je veľmi vďačný za jedinečnú druhú.šancu, ktorú od nich dostal.