TASR

Dnes o 08:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Depetris by sa mal vrátiť do Trenčína, Rybníček: Chceme pevnú os

Trenčanov čaká ďalšia náročná sezóna. V tej uplynulej zachránili prvoligovú príslušnosť v baráži proti Popradu.

David Depetris — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trenčín 18. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín začali v utorok s prípravou na novú sezónu 2019/2020 ešte bez vyriešenej otázky hlavného trénera. Mužstvo sa na prvom tréningu v zložení 21 hráčov do poľa a 3 brankári pripravovalo ešte pod dohľadom nemeckého asistenta trénera Matthiasa Kohlera, ktorému pomáhali tréneri z akadémie. Jasno v otázke hlavného kormidelníka by malo byť v Trenčíne do konca týždňa.

Trenčanov čaká ďalšia náročná sezóna. V tej uplynulej zachránili prvoligovú príslušnosť v baráži proti Popradu. Fortuna ligu budú hrať opäť mimo svojho štadióna, ktorý prechádza rekonštrukciou, azyl im poskytne Žilina. Do novej sezóny už v klube nepočítajú so stredopoliarmi Jakubom Paurom a Philippe van Arnhemom. Na odchode je aj chorvátsky útočník Antonio Mance, ktorý v minulej sezóne hosťoval v FC Nantes a v klube na neho registrujú dve konkrétne ponuky. V pondelok AS dokončil prestup nigérijského obrancu Reubena Yema do belgického KAA Gent. V pozícii trénera brankárov nebude pokračovať Tomáš Belic.

Na prvom tréningu boli staronovými tvárami brankár Adrián Chovan, ktorému skončilo hosťovanie v Zlatých Moravciach, resp. stopér Tomáš Šalata, ktorý ukončil hosťovanie v Interi Bratislava. Do mužstva majú prísť skúsení hráči s trenčianskou minulosťou, ktorí majú dodať najmä skúsenosti. „Vyhodnotili sme si poriadne uplynulú sezónu a veci, ktoré nás v nej tlačili. Radi by sme priniesli skúsenú hráčsku os do mužstva, ktorá by takpovediac dohliadla na poriadok na ihrisku. Aj preto pracujeme na príchode niektorých skúsenejších futbalistov s minulosťou v našom klube," povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček.

Podľa jeho slov je čoraz reálnejší návrat Davida Depetrisa. „David v Trenčíne začínal, je to hráč, ktorý môže v kabíne veľa znamenať. Pokovania prebiehajú slušne a verím, že sa nám podarí sfinalizovať jeho príchod. Chceme vytvoriť v tíme pevnú os," dodal Rybníček.

Trenčín absolvuje počas prípravného obdobia na nový ročník Fortuna ligy šesť alebo sedem prípravných zápasov, všetky mimo domáceho regiónu. Prvý prípravný zápas odohrá v stredu 26. júna v maďarskom mestečku Lipót proti ETO FC Györ. V utorok 2. júla v rámci krátkeho sústredenia v Česku bude jeho súperom druholigový český tím FK Pardubice. Hneď na druhý deň sa stretne s ďalším českým druholigistom z Hradca Králové. Na sobotu 6. júla je naplánovaný dvojzápas proti 1. FC Slovácko, ktorý sa bude hrať v Uherskom Hradišti alebo blízkom okolí. Generálku pred štartom nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže absolvuje AS v piatok 12. júla v poľských Kielcoch, kde narazí na tretí tím gréckej ligy AEK Atény.