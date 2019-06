Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na ceste medzi Popradom a Revúcou vyzbierali 500 kíl odpadu. Ján a Roland chcú motivovať aj iných

Dvaja Revúčania sa rozhodli vyčistiť cestu medzi Revúcou a Popradom.

— Foto: Archív Jána Lopušeka

POPRAD/REVÚCA 3. júna - Ján Lopušek žil v Prahe, kde sa venoval investíciám do startup-ov a od februára žije opäť na Slovensku. Spolu s kamarátom Rolandom sa rozhodli vyzbierať odpadky, a tým pomôcť prírode. Začali v Revúcej a blízkom okolí, s odstupom času však prišli s myšlienkou vyzbierania odpadu po celej dĺžke 66 kilometrovej cesty medzi Popradom a Revúcou.

Neúnosné situácie

Na cestu sa vydali autom, dokopy zbierali 25 hodín. Vyzbierali približne 500 kilogramov odpadu. “Spočiatku sme zastavovali a poctivo sme všetko dvíhali. Niektoré úseky, najmä v zákrutách, boli nebezpečné. Pri niektorých situáciách sa nám zastavoval rozum. Zastavíte, aby ste zdvihli dve alebo tri fľaše a vedľa briežku je krytá nelegálna skládka. Napríklad situácia na horskom priechode Vernár je neúnosná,” prezradil Lopušek a dodal, že po jeho vyzbieraní skládky je situácia na mieste opäť rovnaká.

Foto: Archív Jána Lopušeka

Podľa slov Jánovho otca "všetko so všetkým súvisí". Každý by mal v prvom rade začať sám od seba. „Veľkým problémom dnešných ľudí je, že namiesto aktivizmu očakávajú riešenie od mesta, kraja, štátu či hocikoho iného. Nikdy však nezačnú sami od seba. Všetko je však so všetkým prepojené a odpadom to len začína,“ dodal.

Foto: Archív Jána Lopušeka

Inšpiruje ostatných

Čistením svojho okolia si vytvárame vzťah k životnému prostrediu. „Myslím si, že by sme mali prelomiť pasivitu ľudí a dospieť. Už nie je čas na výhovorky. Mali by sme sa venovať veľkým problémom tohto sveta, akým je napríklad klíma, automatizácia, robotizácia, budúcnosť umelej inteligencie alebo hrozba nukleárnej či ekologickej katastrofy, ale stále sme zaseknutí v pasivite a očakávaniach,“ objasnil.

Foto: Archív Jána Lopušeka

Touto činnosťou by chcel motivovať aj ostatných. „Mali by sme čistiť naše prostredie, kým tento módny trend trvá. Verím, že aj keď ustúpi, ostane väčšia skupina ľudí, ktorá bude vnímať, ako sa v prírode alebo aute správať,“ uzavrel.

Foto: Archív Jána Lopušeka

Foto: Archív Jána Lopušeka